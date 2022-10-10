家族樹釜山影展上映 勾起韓觀眾對父親思念

（中央社記者廖禹揚釜山10日專電）記錄屏東枋寮的素人建築師楊三二徒手蓋屋故事的紀錄片「家族樹」，今天在釜山影展首映，現場觀眾在映後分享，這部片讓她想起同樣為家人蓋了一座房子的父親，哽咽感謝導演拍了這部片。

「家族樹」導演蘇鈺婷今天在釜山國際影展播映後與觀眾對談，現場一名女觀眾分享，她的父親過去也因韓戰與家人分離，歷經戰後艱困生活，與楊三二一樣親自為家人蓋了一幢房子，「很遺憾的是，我沒能讓這座房子保存下來」。

她表示在看到楊三二女兒考慮到父親過世後，管理保存房屋的問題，感到相當了不起，難過表示父親留下的房子無法修復，在家人都搬走後荒廢，「變成了一座只留在回憶中的房子」，也感謝導演拍了這部片，讓她能重新想起父親。

蘇鈺婷也鄭重感謝這位觀眾的分享，「謝謝你讓我知道世界上也有其他地方發生同樣的事情，即使語言不同、地區不同，我們感受的感情都是一樣的，也都很努力不要遺忘」。

●看見家的可能樣貌

有觀眾好奇，是什麼讓蘇鈺婷堅持拍楊三二拍了10年，她說，一開始是覺得這種建築模式很特別，但在拍攝過程中，楊家人的相處方式讓她重新開始思考：「我為什麼要建立一個家？我跟家人的關係又是什麼？」

她在接受中央社專訪時表示，「鄉下是沒有什麼祕密的，街坊鄰居都知道楊三二要蓋房子、蓋了好多年，在那個氛圍下持續支持下去是不容易的」，蘇鈺婷提到陳慧娟講過一句令她印象深刻的話：「人一生有一個夢想、一件想完成的事是很不容易的，我老公有，那我當然要支持他。」

「家人的支持是很細微的」，蘇鈺婷說，除了陳慧娟在經營餐廳之餘一直陪在楊三二身旁，2個長大後到外地唸書、工作的女兒在需要幫忙時總會出現，「許多家在外縣市、自己在台北工作的朋友，一年可能回家一兩次就算多了，但這個房子反而成為他們相聚的理由」。

這座一直未落成的木屋，在幾十年間逐步融入楊家人的生活，小女兒在父親耳濡目染下唸了建築系、成為室內設計師，大女兒的丈夫則為了「總要知道這房子怎麼修」，開始學習木工。

●不同居住方式與人生

也有人好奇楊三二為何會下定決心選擇這種吃力不討好的建築方式，不考慮用更簡單的釘子固定木料，蘇鈺婷說明，台灣地震多，楊三二在研究建造方式時發現，用釘子固定的方式很容易讓木頭斷裂，而他們當時居住的房子就有許多因921大地震受到破壞的地方，「他想給老婆跟女兒一個更完整的家屋」。

2012年是這部紀錄片的起點，但卻不是楊三二的，準備好組裝的近10年前，楊三二與妻子陳慧娟決定自建房屋後，楊三二便一頭栽進木造技術的世界裡，自己翻看古籍、用漢字閱讀日本建築師的著作，親自挑選木料、再慢慢用自己的雙手修改成所需尺寸。

「我第一次見到楊三二的時候他跟我說，你買房貸款要還30年，我如果花10年蓋這間房子，你覺得哪個比較划算」，這番話讓當時剛結婚、被長輩催著買房的蘇鈺婷開始考慮其他居住的可能性，但她也笑說，「當然我當時並不知道他又多蓋了10年」。

「我想透過這部片，讓觀眾知道房屋形式有很多種」，蘇鈺婷提到，她在來釜山前做功課時發現，很多韓國人不結婚是因為沒車、沒房，認為自己不具「結婚的資格」，「是不是也因此限縮了結婚的樣貌」。

●家家有個「叛逆分子」

楊三二在年紀很小時就被迫與家人各分東西，也曾為生計到沙烏地阿拉伯工作，直到與陳慧娟相遇才結束漂泊的人生，但在原本惡劣的居住環境中，經常與女兒住在不同空間，蘇鈺婷說，「對他們來說，房子蓋好後他們才真正開始學習在同個空間相處」。

「拍了他們，我才開始檢討自己與家人的相處」，蘇鈺婷認為，無論是主動選擇或被迫獨居，真實的見面同居，與透過網路通訊聯絡的感覺還是很不一樣。

「家的問題是共通的」，蘇鈺婷說，楊三二跟她父親生日只差4天，「我一直覺得4年級的中年男性很難捉摸，他們不太說內心的話」，她指出，每個家庭中可能都有一個像這樣難以理解的「叛逆分子」，「希望透過片子讓觀眾認識到，可以透過各種方式更了解家人」，「很多事當你不去接觸，是不會知道的」。

●自然的不可預測

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這次拍攝也讓蘇鈺婷重新思考過去的創作方式，因為各種因素，楊三二的工期總是不按規劃前進，「有時候他打來，隔天就要動工，我就要趕快排掉工作、找攝影師下去」，但也因此讓整部作品更自然。

「當然創作都是再創造的過程，取景也是有想法才取」，但在家庭樹中，蘇鈺婷最大限度地減少了訪談畫面，而是讓人物在生活場域中自由發揮，「這也是最能讓觀眾看到那個家的樣貌，以及人與人情感流動的方式」。（編輯：黃自強）1111010