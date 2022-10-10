台灣電影之夜釜山登場 活絡國際影人交流

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文化部及文化內容策進院10日在釜山舉辦台灣電影之夜，文策院院長李明哲（右4）與駐釜山辦事處處長林晨富（右3）也到場與各國電影人交流。中央社記者廖禹揚釜山攝 111年10月10日

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（中央社記者廖禹揚釜山10日專電）文化部與文化內容策進院今天在釜山舉辦台灣電影之夜，邀集世界各國影視產業人士到場與來韓參展台灣影人交流，希望促進更多國際合作。

文策院院長李明哲在開場致詞表示，在許多令人印象深刻的國際製作電影中都能看出台灣電影產業的活躍與開放，很開心台灣館與台灣電影之夜活動可以再次回到亞洲內容市場展（ACFM）。

他提到，今年有3部台灣電影入選釜山影展，一個台灣電影企劃案入選亞洲創投市場（APM），文策院今年開始也與韓國電影振興委員會（KOFIC）等國際電影基金合作，在mybal新銳營中參與許多培訓計畫，期待與國際夥伴一起開發未來人才。

駐釜山辦事處處長林晨富也在致詞中恭賀釜山影展在嚴峻疫情下，睽違2年恢復正常實體活動，他表示，台灣電影與影視作品這幾年都在釜山影展吸引許多目光，也入選釜山影展亞洲之窗、超廣角紀錄片單元等。

他也提到，文策院今年與ACFM大會方簽署合作備忘錄（MOU），希望在雙贏狀況下增加更多跨國製作，創造更多影視商業機會，同時也增設文策院獎項，藉此吸引更多對台灣有興趣的國際電影工作者與台灣合作拍攝。

文策院今年也在釜山影展期間舉辦國片「該死的阿修羅」特映會，邀請國際影人觀賞，現場與導演樓一安問答互動。樓一安向中央社記者表示，「該死的阿修羅」在包括釜山影展等多國放映過，國外與國內觀眾反應不太一樣。

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「像是隨機殺人的劇情在美加可能會討論到槍枝管制議題，但台灣可能就是另外一種，我覺得思考的方式不太一樣」，樓一安說，希望藉這部電影講述與西方不同觀點。

樓一安作品中經常使用的多線敘事手法也引起海外業界人士興趣，他坦言多線敘事手法的確可能影響觀影時的理解度，「但這部電影終究是在講人性，是全球共通的主題」，不擔心海外觀眾無法理解劇情。（編輯：高照芬）1111010