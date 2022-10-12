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藝人王子力挺脊損傷友 「全明星」扭傷釀後遺症

2022/10/12 18:44
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（中央社記者葉冠吟台北12日電）藝人「王子」邱勝翊今天出席「挺勇敢WeGoTogether」起跑記者會為脊髓損傷傷友發聲，也透露先前在「全明星運動會」右腳扭傷後，因帶傷上陣導致留下後遺症。

熱愛運動的王子先前在運動實境節目「全明星運動會」中擔任隊長，在訓練過程扭傷右腳踝，被診斷為韌帶撕裂傷，一度因養傷期間無法和隊友一同出賽感到自責，只休息2週就帶護具比賽，導致現在留下後遺症，只要遇到天氣變化或在激烈運動後，右腳就會感到痠痛。

王子也坦言，運動對他來說已是生命的一部分，很難想像若有天也發生脊髓損傷問題，自己該如何度過，「所以看到傷友堅持努力挺過的意志力，真的非常佩服！同時也希望盡己之力，呼籲更多人重視脊髓損傷問題」。

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另一名愛心大使「宇宙」林思宇則因確診COVID-19無法出席，以預錄影片表達支持，她說：「希望更多人和我們一樣看見脊髓損傷傷友的努力，站出來成為他們生命的支持者。」

記者會現場也邀到2018亞洲帕拉運動會輪椅羽球選手胡光秋與王子同場競技，也讓王子看到不一樣的運動家精神與傷友堅強的意志力。脊髓損傷社福基金會將於12月10日舉辦「一公里的希望 公益齊走活動」，邀請名人號召大眾與傷友坐輪椅齊走，象徵為全台脊損傷友重返社會加油。（編輯：張芷瑄）1111012

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