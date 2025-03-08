加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國檢方決定不上訴 尹錫悅被捕52天獲釋
首頁 / 娛樂

王子主持實境秀吸小孩觀眾 允諾注意言行舉止

2025/3/8 16:53（3/8 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人「王子」邱勝翊（前中）8日前往台南出席品牌包款一日店長活動，和前來支持的熱情粉絲們合影留念。（品牌提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月8日
藝人「王子」邱勝翊（前中）8日前往台南出席品牌包款一日店長活動，和前來支持的熱情粉絲們合影留念。（品牌提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台南8日電）男團「Lollipop棒棒堂」合體主持實境秀「來吧！哪裡怕」成績不錯，團員邱勝翊（王子）預告節目第2季籌備中，表示節目很多小孩會看，新一季會更注意自己言行，很怕教壞小孩。

王子和昔日所屬團體「Lollipop棒棒堂」合體一起主持節目，不但掀起回憶殺，更是吸收不少年輕粉絲，王子今天到台南出席活動透露，節目第2季已經在籌備中，節目很多小孩在看，會開始注意自己的言行舉止，「我會去思考節目裡面的用詞，因為小孩都在看，我怕教壞小孩。」

google news透過 Google News追蹤中央社

偶像團體出身的王子被說主持「來吧！哪裡怕」節目後丟掉偶包，王子笑稱自己本身就沒有什麼偶包，因為跟熟悉的團員一起錄節目就有很多不可控的插曲，「現在的觀眾看我的節目一定不會覺得我以前是偶像團體，比較像是搞笑團體。」

王子經營演藝事業同時也投資副業，現在則想要開始放慢腳步享受人生，也想要在40歲前成家立業，「身邊有不少人結婚生子，我覺得小孩很可愛，但生了小孩可能自己時間要犧牲掉，現在就還在適應，既然我現在還有自由的時間，其實很多事業可以用手機遠端處理，就多把握時間出去玩。」（編輯：陳政偉）1140308

#邱勝翊
#王子
藝人「王子」邱勝翊（圖）8日在台南出席品牌包款活動，會後受訪分享近期生活動向，他說現在想要開始放慢腳步享受人生，也想在40歲前成家立業。中央社記者洪素津攝 114年3月8日
藝人「王子」邱勝翊（圖）8日在台南出席品牌包款活動，會後受訪分享近期生活動向，他說現在想要開始放慢腳步享受人生，也想在40歲前成家立業。中央社記者洪素津攝 114年3月8日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：