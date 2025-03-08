王子主持實境秀吸小孩觀眾 允諾注意言行舉止

（中央社記者洪素津台南8日電）男團「Lollipop棒棒堂」合體主持實境秀「來吧！哪裡怕」成績不錯，團員邱勝翊（王子）預告節目第2季籌備中，表示節目很多小孩會看，新一季會更注意自己言行，很怕教壞小孩。

王子和昔日所屬團體「Lollipop棒棒堂」合體一起主持節目，不但掀起回憶殺，更是吸收不少年輕粉絲，王子今天到台南出席活動透露，節目第2季已經在籌備中，節目很多小孩在看，會開始注意自己的言行舉止，「我會去思考節目裡面的用詞，因為小孩都在看，我怕教壞小孩。」

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偶像團體出身的王子被說主持「來吧！哪裡怕」節目後丟掉偶包，王子笑稱自己本身就沒有什麼偶包，因為跟熟悉的團員一起錄節目就有很多不可控的插曲，「現在的觀眾看我的節目一定不會覺得我以前是偶像團體，比較像是搞笑團體。」

王子經營演藝事業同時也投資副業，現在則想要開始放慢腳步享受人生，也想要在40歲前成家立業，「身邊有不少人結婚生子，我覺得小孩很可愛，但生了小孩可能自己時間要犧牲掉，現在就還在適應，既然我現在還有自由的時間，其實很多事業可以用手機遠端處理，就多把握時間出去玩。」（編輯：陳政偉）1140308