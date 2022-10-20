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品冠12/3北流開唱 預告9歲兒有望當嘉賓

2022/10/20 15:42
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（中央社記者王心妤台北20日電）歌手品冠今天發行新專輯，12月3日舉辦「不如我們今天見」演唱會。品冠在媒體見面會分享家庭生活，提到夫妻感情好的秘訣就是讓太太心情好，也透露兒子可能成為演唱會嘉賓。

隔了3年推出新專輯，品冠表示，他同時擔任新專輯「不如我們今天見」音樂總監兼製作人，6首歌曲中有5首歌都是親自參與創作，「從選歌討論、編曲作詞方向到音樂後製等參與討論，希望帶給大家豐富多元的好音樂。」

品冠9歲兒子日前翻唱他的經典歌曲「門沒鎖」，引起熱烈討論。品冠表示，演唱會已經開始邀請嘉賓，兒子也是其中一個選項，但他還在考慮中。

品冠透露，近日為了演唱會開始訓練體力，特別找健身教練上課，晚餐則避免攝取澱粉類食物，2週瘦下1.5公斤。品冠笑說：「最近我們全家都在認真運動鍛鍊，我平日宣傳期跑通告宣傳，假日則是忙著陪小孩一起游泳、騎腳踏車、跑步。」

品冠「不如我們今天見」巡迴演唱會台北場售票中。（編輯：張雅淨）1111020

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