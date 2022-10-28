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瞿友寧新片再合作盧廣仲 黃宣吊鋼絲撞牆吃苦頭

2022/10/28 16:52
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（中央社記者王心妤台北28日電）電影「他馬克老闆」改編同名職場喜劇，今天舉辦媒體探班。導演瞿友寧和演員盧廣仲再合作，瞿友寧期待呈現不一樣的盧廣仲；跨界主演的歌手黃宣則分享吊鋼絲撞牆的趣事。

「他馬克老闆」由瞿友寧執導，盧廣仲、黃宣、黃鐙輝、旺福樂團小民、蔡亘晏（爆花）等人主演。

談起職場生活，盧廣仲表示，有許多電機系的同學上班需要加班，這次拍戲有時會拍到半夜，「我平時生活規律，11點就要睡覺了，拍戲要熬夜，有種真實的疲勞」。

瞿友寧則笑說片場像職場，「每天像上班、下班，收工就很嗨。」

黃宣雖不是第一次演出電影，但此次戲份較多，將飾演神秘角色「阿死」。他表示，演戲與唱歌都是一種渴望分享的精神，而且這次會有10幾個造型，非常好玩有趣。

黃宣透露此次有多場吊鋼絲的戲，雖然他不怕高但有點怕暈，前幾場就有在空中飛又要撞到牆的戲。他笑說：「我發現導演很執著。」暗示瞿友寧拍了很多次，而這場戲最後拍了一天，各種角度共飛了10多次才完成。

黃宣說，雖然和大家拍戲很開心，但因為角色設定是只有盧廣仲看得到他，「我滿寂寞的。有我的時候會有大家，有大家的時候不一定有我，有大家的時候我也只是飄來飄去，看看導演會不會加戲囉！」

黃鐙輝此次反串演出，每次拍攝前都要燙捲真髮成為誇張造型。他笑稱自己是「巴黎時裝週首席設計師打造，走在時代的尖端。」他也說每次處理髮型都要1.5個小時以上，這次才知道女演員的辛苦，更笑說有次花5小時梳妝，當天卻只拍了5分鐘。

「他馬克老闆」預計明年5月上映。（編輯：管中維）1111028

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