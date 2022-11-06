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曾沛慈新輯找到自己的形狀 感謝丈夫教她學會放鬆

2022/11/6 18:01（11/6 20:31 更新）
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歌手曾沛慈今年推出新專輯「今天陽光就是特別耀眼特別和諧」，這張專輯是她出道以來參與度最高的作品，希望更展現出自己的個性與形狀。（亞神提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月6日
歌手曾沛慈今年推出新專輯「今天陽光就是特別耀眼特別和諧」，這張專輯是她出道以來參與度最高的作品，希望更展現出自己的個性與形狀。（亞神提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月6日
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（中央社記者王心妤台北6日電）歌手曾沛慈從選秀節目出道，近日推出新專輯「今天陽光就是特別耀眼特別和諧」。她曾經把自己逼得太緊，感謝另一半的個性互補，才讓她懂得生活，也學會「放過自己」。

曾沛慈今年推出新專輯「今天陽光就是特別耀眼特別和諧」，一如歌曲氛圍與專輯設計，充滿各種形狀，她接受專訪也說找到了自己的味道。曾沛慈回憶，剛從歌手跨界到演員時，因為年輕不懂得照顧自己，還曾出現血尿的情況。

曾沛慈笑說：「現在就會後悔，有些機能真的下降了，就會想說怎麼以前不好好照顧自己。」她也有要強的個性，「像是去唱歌，也許是機器有狀況，但我也會覺得自己應該做得更好，就可以避免。」出了問題總是先檢討自己，又或是達成小目標後又更積極尋找下一個該努力的山頭，沒有給自己放鬆的一刻。

這件事卻在遇見人生的另一半後改變，曾沛慈形容丈夫的個性隨遇而安，不預設太多目標。演藝圈工作時間不固定，歌手宣傳期忙起來可能沒日沒夜，演員可能拍攝親密戲，兩種身分都有的曾沛慈說，或許有些人會在交往初期考慮可能遇到的困難，但丈夫從不擔心太多。

曾沛慈提到，「像這次的專輯我很擔心會太露，他（丈夫）卻說：『但妳很漂亮，如果這是妳想要的就做吧！』」她感受到丈夫包容式的愛，而回報的方式就是放過自己一些。

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這樣的心境也反映在新專輯中，歌手需要專屬的風格，這能成為招牌，也可能成為限制。曾沛慈在新作中，選擇跟從自己的心選歌，像是放進台語歌「是不是」、唱給罹患乳癌朋友的「我想對你好」都是她的選擇。

曾沛慈笑說，有些人會問如果這張專輯沒有入圍金曲獎呢，「我很意外會這樣想，但其實沒有想太多，因為我沒有遺憾了。」她期待以這張專輯更加展現自己，充滿她的味道，也像陽光般輕鬆溫暖。（編輯：張雅淨）1111106

歌手曾沛慈曾因個性把自己逼得太緊，不僅身體生病，心靈也變得太過緊繃，她感謝另一半的個性互補，才學會「放過自己」。（亞神提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月6日
歌手曾沛慈曾因個性把自己逼得太緊，不僅身體生病，心靈也變得太過緊繃，她感謝另一半的個性互補，才學會「放過自己」。（亞神提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月6日
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