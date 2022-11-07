人父温昇豪幼稚化融入小學 任容萱被提醒會爆哭[影]

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身為爸爸的演員温昇豪（右）在實境節目「回到小學那一天」中，很快就融入小朋友，陪他們一起玩鬧，他說，「我完全享受和他們鬼混在一起，從家長、大哥哥的身分幼稚化，那個過程很開心」。（MyVideo提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月7日

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）實境節目「回到小學那一天」邀藝人和小學生交朋友、體驗校園課程，已是爸爸的温昇豪透過「幼稚化」和小朋友鬼混打成一片；任容萱被姊姊Selina提醒準備衛生紙，因為會爆哭。

擔任節目嘉賓的温昇豪、任容萱及曹佑寧，日前接受串流平台專訪，談到小學生對他們的印象，任容萱笑說因為自己皮膚白又高，「他們會覺得我是從天上下來的」；温昇豪和曹佑寧則分別因「火神的眼淚」和「全明星運動會」被小朋友熟知，還被一些孩子視為目標，未來想當演員或厲害的運動員。

要與一大群小學生相處，曹佑寧坦言事前壓力很大，「如果一、兩個我可以應付，但一下子面對一群就會覺得有困難，必須得跨出心裡的那一道牆，把自己也當成小學生，融入他們。」

身為爸爸的温昇豪一開始也滿擔心，畢竟拍戲最怕寵物和小孩，很難控制，「出發前覺得現場一定會一團亂，想到家裡已經要應付了，出門還要應付更多人，壓力就很大。」

沒想到，温昇豪現場很快就融入小朋友，陪他們一起玩鬧，「我完全享受和他們鬼混在一起，從家長、大哥哥的身分幼稚化，但那個過程很開心！」

任容萱事前則選擇把自己「放空」，自然而然地融入小朋友，不預設立場也沒特別提前準備，更不怕被拍到很醜的一面，她笑言到蘭嶼小學第一天，就已經狼狽地跌入海裡。也曾參與節目、甚至比她早錄製的姊姊Selina，提醒她最後一天要記得準備衛生紙，因為會大哭。

任容萱回憶，當時還半信半疑，想說才相處一下下而已，結果等到她錄完要離別時，小朋友眨著眼問她「還會再回來嗎？」，情緒瞬間湧上，她直呼：「不要小看幾天的相處，真的會被小朋友純真、熱情的情感給打動。」

任容萱也有感分享，現代科技發達，小朋友都有手機互用通訊軟體聯繫，但當年她小學時彼此只會留家裡電話號碼，畢業後同學基本上都失聯了，「以前很純真的情誼都沒有保留住，算是一個小小的遺憾」。

「回到小學那一天」每週四晚上10時在MyVideo、三立都會台播出。（編輯：管中維）1111107

影片來源：回到小學那1天

藝人任容萱（右2）擔任實境節目「回到小學那一天」嘉賓，開心融入蘭嶼小朋友生活。（MyVideo提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月7日

實境節目「回到小學那一天」邀藝人和小學生交朋友、體驗校園課程，藝人曹佑寧（後）擔任節目嘉賓，他因運動競技實境節目「全明星運動會」被小朋友熟知，還被一些孩子視為目標，未來想當厲害的運動員。（MyVideo提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月7日