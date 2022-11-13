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曾為愛貓淡出歌壇 安溥：生命有些事不能錯過

2022/11/13 10:55（11/13 12:11 更新）
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（中央社記者葉冠吟台北13日電）歌手安溥推出睽違10年的新專輯，也將於年底舉辦「潮水箴言」10週年演唱會，更透露過去淡出樂壇，是為了和愛貓好好告別，「生命有些事情不能錯過、不能遺憾、不能放棄」。

安溥日前參與訪談節目「36題愛上你」談到，剛發行的第5張創作專輯9522，收錄了她在14到17歲間的詞曲創作，這張作品創作的世界當時還沒有張懸（過去藝名），「是真正的安溥時期的作品」，此次公開舊作也有點像是肯定本名「安溥」這個名字。

安溥透露，10年前開始減少幕前工作，是因為第4張專輯宣傳期間，發現愛貓長了腫瘤，忙於事業的同時，她也想陪伴貓咪，因而產生很大的焦慮，最後選擇停下工作。

安溥坦言，雖看似做了一個很沒出息的決定，但她覺得「生命有些事情不能錯過、不能遺憾、不能放棄」，也認為面對當時的狀態，「我覺得我做了世界上最勇敢的決定」。

5年前，她也毅然決然關閉35萬人追蹤的臉書粉絲專頁，讓主持人唐綺陽直呼：「妳好酷！我沒有辦法做這種事。」安溥坦承這是自己反省檢討的結果，並補充：「如果養成了什麼都要上去說兩聲，像我這種人一定會慢慢走向多說多錯的路。」

這讓另一名主持人Sandy吳姍儒立刻接話：「你說亞綸那樣？」開玩笑說：「你知道全世界最想關掉炎亞綸粉專的是誰嗎？他經紀人。」炎亞綸則自己補刀：「沒有，是我媽、還有你爸！」

炎亞綸更自曝，有天晚上Sandy的爸爸吳宗憲忽然傳訊息給他，真心提醒：「亞綸啊，有時候你說話還是悠著點。」炎亞綸打趣表示：「我想說憲哥有什麼資格跟我說這個？」引起全場笑聲連連。Sandy幽默替爸爸回應：「他就是走過這條路，想當你的前車之鑑，殊不知你也不Care。」

這集「36題愛上你」將於今晚9時於公視首播。Yahoo TV、MyVideo、中華電信MOD、Hami Video等在晚上10時跟播上架。（編輯：管中維）1111113

歌手安溥（右2）日前參與訪談節目「36題愛上你」，與主持人炎亞綸（左）、唐綺陽（左2）、吳姍儒（右）暢談創作心路歷程。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月13日
歌手安溥（右2）日前參與訪談節目「36題愛上你」，與主持人炎亞綸（左）、唐綺陽（左2）、吳姍儒（右）暢談創作心路歷程。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月13日
歌手安溥日前參與訪談節目「36題愛上你」，分享過去淡出樂壇，是為了和愛貓好好告別，「生命有些事情不能錯過、不能遺憾、不能放棄」。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月13日
歌手安溥日前參與訪談節目「36題愛上你」，分享過去淡出樂壇，是為了和愛貓好好告別，「生命有些事情不能錯過、不能遺憾、不能放棄」。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月13日
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