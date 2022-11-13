羅志祥還原高雄開唱跌落意外 痛感10分全忍住

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）歌手羅志祥昨晚在高雄舉辦演唱會，開場發生升降台意外，仍圓滿落幕。他在慶功宴還原現場，坦言是機關沒卡好，一時踩空撞到小腿前脛骨，已無礙。他透露正在規劃台北返場演出。

睽違8年重返高雄開唱的羅志祥，昨晚在容納萬人的高雄巨蛋一連帶來多首「回憶殺」經典歌曲，包含「愛轉角」、「搞笑」、「好朋友」等，讓全場觀眾跟著大合唱。他獻唱抒情新歌「免死金牌」，描述每個人都會犯錯，只要人勇敢面對自己，就必定能拿到一張續命的免死金牌。現場也不忘以愛神之姿，幫一對交往多年的情侶求婚成功。

羅志祥透過製作團隊表示，一開始宣布加開高雄演唱會場次時相當緊張，直到看到開賣當天門票完售才安心。

這回在跳完共2個半小時的演唱會後，羅志祥仍能臉不紅氣不喘地走下舞台，身邊同事相當驚訝，平時固定做有氧運動的他說：「大家或許只看到我這2年的消失，不過我隨時都在準備狀態，是有備而來的。」

提及昨晚在開場發生意外插曲，羅志祥在第一首歌曲No Joke前奏時，就因升降台滑落不小心跌倒。他事後說，並無大礙，當時導演曾一度想喊卡，但他還是揮手表示想完成表演。他坦言，當下真的很痛，撞到的地方也腫了起來。

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「如果要選1到10分，這個痛度有達到10分這麼痛，不過當下沒想太多，還好手撐住了，沒有再往下掉，目前傷口是腫起來，之後演出途中其實也沒什麼時間吃到止痛藥。」羅志祥並聊到媽媽當時在後台問他的身體狀況時，竟心疼到哭了，最後還反過來安慰媽媽。

提到未來工作計畫，他預告今年跨年將重返花蓮。羅志祥表示，「這是必須的，真的相當感謝所有花蓮鄉親，還有花蓮市長、夫人，給了當時的我這麼好的一個舞台」，緊接著他也隨時做好準備，迎接一系列巡迴演唱，並透露正在規劃台北小巨蛋的返場演出。（編輯：管中維）1111113

歌手羅志祥12日晚間在高雄舉辦演唱會，開場發生升降台意外，仍圓滿落幕。羅志祥坦言是機關沒卡好，一時踩空撞到小腿前脛骨，已無礙。（寬宏藝術X無懼國際娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月13日