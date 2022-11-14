更多編輯台推薦新聞：
G20拜習會 分析：有助穩定雙邊關係不再惡化
國際

G20拜習會 分析：有助穩定雙邊關係不再惡化

一週大事／美期中選舉、移民救援船釀義法危機、烏克蘭收復赫松...
生活

一週大事／美期中選舉、移民救援船釀義法危機、烏克蘭收復赫松...

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧
國際

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

蔡依林指名合作荷電音DJ來台 韓團MAMAMOO開唱

2022/11/14 18:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北14日電）海外藝人近期接力來台，天后蔡依林指名合作單曲的荷蘭電音天才DJ Hardwell，12月將重磅登台；韓實力派女團MAMAMOO明年1月也將開唱，今天釋出票價訊息。

出道即被譽為電音DJ界天才，25歲就獲得DJ MAG全球百大DJ第一名的Hardwell，5年前曾與蔡依林合作，推出單曲We Are One，強強聯手引起電音迷熱烈討論。一度暫退舞台4年的Hardwell，今年3月在美國邁阿密舞台正式復出，吸引15萬電音迷到場朝聖，他數個月來不斷釋出單曲，第2張全新錄音室專輯已於9月上架。

2016年Hardwell首次在台北舉辦個人首場專場，創下戶外音樂節門票3天完售紀錄。今年他12月18日將再次來台，在台北大佳河濱公園與電音迷久別重逢，門票將於16日上午正式啟售。

另外，近期推出第12張迷你專輯MIC ON的韓國女團MAMAMOO，18日起在首爾揭開巡迴演唱會序幕後，緊接著前往日本、香港，台灣粉絲將於明年1月14日於林口體育館與她們相見，看她們以4人完整體現身。

MAMAMOO來台消息曝光後，主辦單位收到大量粉絲詢問票價資訊，依今天公布的內容，票價約在2800元與6200元之間，19日中午於拓元售票系統開賣。（編輯：屈享平）1111114

蔡依林
蔡依林跨年演唱會門票11/5開賣 UGLY BEAUTY嗨唱6場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族