蔡依林指名合作荷電音DJ來台 韓團MAMAMOO開唱

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）海外藝人近期接力來台，天后蔡依林指名合作單曲的荷蘭電音天才DJ Hardwell，12月將重磅登台；韓實力派女團MAMAMOO明年1月也將開唱，今天釋出票價訊息。

出道即被譽為電音DJ界天才，25歲就獲得DJ MAG全球百大DJ第一名的Hardwell，5年前曾與蔡依林合作，推出單曲We Are One，強強聯手引起電音迷熱烈討論。一度暫退舞台4年的Hardwell，今年3月在美國邁阿密舞台正式復出，吸引15萬電音迷到場朝聖，他數個月來不斷釋出單曲，第2張全新錄音室專輯已於9月上架。

2016年Hardwell首次在台北舉辦個人首場專場，創下戶外音樂節門票3天完售紀錄。今年他12月18日將再次來台，在台北大佳河濱公園與電音迷久別重逢，門票將於16日上午正式啟售。

另外，近期推出第12張迷你專輯MIC ON的韓國女團MAMAMOO，18日起在首爾揭開巡迴演唱會序幕後，緊接著前往日本、香港，台灣粉絲將於明年1月14日於林口體育館與她們相見，看她們以4人完整體現身。

MAMAMOO來台消息曝光後，主辦單位收到大量粉絲詢問票價資訊，依今天公布的內容，票價約在2800元與6200元之間，19日中午於拓元售票系統開賣。（編輯：屈享平）1111114