曾沛慈開Podcast節目 邀星光二班好友憶當年

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「星光二班」成員林佩瑤（左起）、梁文音、大Q吳秉洛和魏如昀（右1）參加歌手曾沛慈（右2）主持的Podcast節目「曾心話大冒險」憶當年。（亞神音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月15日

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（中央社記者王心妤台北15日電）歌手曾沛慈近日邀請歌唱選秀節目「超級星光大道2」同學梁文音、吳秉洛、魏如昀、林佩瑤在Podcast節目憶當年。吳秉洛提到，大家曾一起經歷人生低潮，還曾把失戀喝醉的其他人搬回家。

梁文音、吳秉洛（大Q）、魏如昀、林佩瑤近日參加曾沛慈主持的Podcast節目「曾心話大冒險」。5人認識15年，魏如昀說，能夠成為好友，或許是因為共通點都是比較樂觀，遇到辛苦或是不開心的事，擦掉眼淚後還可以嘻嘻哈哈面對。

吳秉洛回憶，彼此不只經歷比賽，連戀愛過程也都參與過。他笑說：「現在幸福快樂的魏如昀、林佩瑤、曾沛慈，我當年可是看過妳們失戀喝到大醉，最後還把妳們一個個撿回家的。」

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眾人在節目上也聊到魏如昀的求婚派對，當時有朋友轉發魏如昀接受求婚後被丈夫抱著的照片，魏如昀笑說：「其實大家都不知道，那時候我是被煙火燙到嘴唇，蹲下來喊痛，所以他過來抱我，結果被拍下了照片。」

他們在節目上回憶當年，從累積的革命情感到陪伴彼此經歷重要的人生階段，忍不住聊到落淚。曾沛慈因為鼻子過敏，邊哭還邊流出鼻涕，反而逗笑其他人，更打趣改編她的新歌成為「今天『人中』就是這麼耀眼這麼和諧」。此集內容將於明天上午8時在SoundOn上架。（編輯：張雅淨）1111115