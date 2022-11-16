陳昇2023跨年不缺席 年過耳順感慨時間不夠用

歌手陳昇16日正式宣布舉辦2023跨年演唱會，他也將在12月推出生涯第41張專輯「他鄉」，記者會上他分享透過新作，寄託了很多濃厚的思念心情。（宜辰整合行銷提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月16日

（中央社記者葉冠吟台北16日電）歌手陳昇今天宣布將舉辦「他鄉2023跨年演唱會」，他笑說，自己是服務業，該唱的芭樂歌不會少。而剛過64歲生日的他，也忍不住感慨時間不夠用。

陳昇12月將推出生涯第41張專輯「他鄉」，記者會上他分享透過新作，寄託了很多濃厚的思念心情，是寫給失去的親人、友情、分手的戀人，甚至是飄走的雲和昨天的作品，並感嘆這十年來失去很多，自己和世界都變得很怪異。

創作過程，陳昇說，當想到離去的親人，會忍不住掉淚，「想說他們究竟去哪裡了呢？昨天還好好的，怎麼突然不在，跑到格子（靈骨塔）裡面了」，由於自己沒有輪迴觀，不覺得還能與逝去親友再碰面，「這樣是不是就永遠不見了，當這樣糾結起來時，就形成了這些音樂和字眼」。

陳昇2年多前罹患口腔癌，經治療後已好轉，走過抗癌路，現在他更珍惜健康，維持騎腳踏車、游泳運動，也準時深夜12時睡覺，他笑說，畢竟「該玩、該喝的扣打都差不多了」，自己還有很多想去的地方，明年要和團員好友到菲律賓騎單車，也在規劃南極旅遊。

年紀過了耳順，雖努力看淡生死，陳昇坦言有時深夜躺在床上，總會忍不住想自己沒剩幾年，「只能努力保持、抓緊時間，努力不把自己搞得有老人臭」。不過他現在仍與網路、電腦隔絕，創作依舊保持手寫，「2000年後世界變得非常焦慮，最大禍害就是你們面前在打的玩意兒（電腦）」。

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陳昇預告今年跨年演唱會將帶來42首歌，至於歌單如何安排，他笑說，該有的經典老歌必定不會缺席，「我們就是服務業，要努力滿足大家的需要，畢竟都來了」，芭樂歌雖然唱了1001次，但1002次也有不同趣味。他也不忘開玩笑說：「就像我去看Eagles（老鷹樂團），他們如果不唱Hotel California，我一定衝上去扁他。」

陳昇「他鄉2023跨年演唱會」將於12月31日在台北國際會議中心（TICC）舉行，也將加開「線上同步演唱會」，讓全球歌迷能無時差參與演出。線上線下門票都將在11月18日晚上7時，於KKTIX售票網啟售。（編輯：張雅淨）1111116