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前樂團主唱黃少谷當計程車司機 獲讚「第一名爸爸」

2022/11/22 13:57
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（中央社記者葉冠吟台北22日電）曾憑「不能沒有你」奪下北影影帝的陳文彬，帶著「阿媽」劇組參與益智節目宣傳拚獎金，和前強辯樂團主唱黃少谷打對台。近期黃少谷為家庭經濟改跑計程車，也被讚是「第一名爸爸」。

「阿媽」描述家族成員返鄉處理長輩後事，帶出戲中主角跨性別認同議題。陳文彬與演員王可元詮釋一對關係不和睦的父子。

王可元在「全家有智慧」節目上，逗趣舉著宣傳板，指著當中的長髮倩影自豪介紹：「這個最漂亮的是我」，反串女裝造型讓大家驚艷，一旁的演員陳彥嘉也打趣補充，自己和王可元有段「說不出口」的故事，讓主持人林美秀笑喊：「聽到說不出口就知道故事怎麼來了！」

而最近改當計程車司機的黃少谷，對主持人阿松稱讚他是「第一名的丈夫和爸爸」，有點不好意思：「我是演員，也是歌手，現在想說工作沒這麼多，所以我就為了生活，來考一下計程車的駕照，現在開計程車，是為了家庭、為了朋友」，坦然面對為生活兼差的身分轉變。

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黃少谷的妻子、天氣女孩成員林采薇也表示，丈夫在外辛苦打拚，自己則在家全職照顧小孩，透露1歲多的兒子非常活潑可愛，言談間盡顯家庭生活的甜蜜。

除了夫妻倆，現場也有許多新進演員，林美秀明白現在演藝圈生存不易，特別向鏡頭喊話：「如果有看到就幫我們牽成一下，讓這些新演員都可以在舞台上發光。」本集節目將於今晚8時在公視台語台播出。（編輯：張芷瑄）1111122

#黃少谷
#王可元
#陳文彬
王可元
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