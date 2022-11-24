BTS Jin入伍消息曝光 發文籲歌迷別群聚訓練所

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（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）韓國人氣男團防彈少年團（BTS）成員Jin將在12月13日入伍的消息今天曝光，他稍早在社群網站發文，呼籲歌迷當天別到訓練所送他入伍，避免人潮擁擠發生危險。

年滿30歲的Jin不久前申請取消延後入伍，多家韓媒今天引述軍方及業界相關人士說法報導，Jin將在12月13日入伍，先於京畿道漣川郡的新兵教育隊進行5週訓練後分配部隊。

Jin 13日回覆歌迷留言時，就曾透露入伍訊息，當時歌迷留言問12月4日將迎來生日的Jin：「哥哥下個月要生日了，興奮嗎？」他則回覆「沒有…那時候在前線」。

隨著媒體報導曝光確切入伍日期，Jin也發文呼籲歌迷不要到訓練所群聚，「雖然不希望報導曝光，我們A.R.M.Y（BTS歌迷名稱）不可以到訓練所來喔」，說明當天還有許多其他入伍人員，若歌迷群聚在訓練所，可能因人潮擁擠造成危險。

韓國粉絲在喜歡的藝人入伍時，有前往訓練所送別的文化，經紀公司通常會視狀況決定是否公布入伍日期及地點，但仍有未正式公開但透過媒體報導等方式曝光的狀況；在COVID-19疫情爆發後，多數經紀公司都選擇讓藝人採取低調入伍方式，避免這類群聚活動。

Jin在10月28日發行首張個人單曲The Astronaut，由英國樂團Coldplay擔綱作曲，作為入伍前送給歌迷的最後一份大禮。（編輯：黃自強）1111124