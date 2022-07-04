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BTS暫停活動凸顯K-POP難題 明星兵役再掀論辯

2022/7/4 16:38（7/4 16:42 更新）
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韓國天團防彈少年團（BTS）宣布未來會暫時中斷團體活動，成員們短期內專注在各自的活動。（圖取自facebook.com/bangtan.official）
韓國天團防彈少年團（BTS）宣布未來會暫時中斷團體活動，成員們短期內專注在各自的活動。（圖取自facebook.com/bangtan.official）
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（中央社首爾4日綜合外電報導）韓國男子團體「防彈少年團」（BTS）意外宣布暫停團體活動，也讓「兵役」議題重新在這個掀起全球K-POP風潮的國家引發論辯。

兵役在韓國是熱議話題，18至28歲身體素質符合條件的男性都必須服2年兵役，這是他們抵擋北韓虎視眈眈的努力一環。

但多年來許多類別的男子得以免役、延後入伍或縮短役期，包括奧運或亞運獎牌得主，或在特定比賽中得獎的古典音樂家或舞者。

對BTS，以及其最年長的團員Jin而言，國會的決定具有里程碑意義。

2019年修法後，具全球知名度的流行歌手也得延後至30歲才入伍。現在國會正在討論是否要再次修法，允許韓星只須入伍接受3週的軍事訓練。

BTS的經紀公司長期對外宣稱團員深切期待服兵役，但隨著時間倒數，2年兵役的現實漸漸成為各界焦點。

29歲的Jin不斷延後入伍，如今面臨30歲一來就得從軍的現實，意味他將在螢光幕前消失2年。

提案修法把兵役縮短至3週軍事訓練的議員尹相現表示，對於Jin和其他團員來說，等待國會決定是種折磨，也是他們暫停活動的主因。

尹相現告訴路透社：「團員宣稱主因是疲累需要休息，但實際原因是Jin的兵役。」

尹相現說，BTS透過「軟實力」讓韓國知名度躍登世界舞台，他們服兵役一事應將此納入考量。

「BTS做到了超過1000名外交官才做得到的事。」

韓國音樂內容協會秘書長崔光浩（Choi Kwang-ho, 譯音）表示，等待決定是痛苦的，「年輕的藝人被永遠不會實現的希望折磨著」。

蓋洛普民意測驗中心（Gallup）4月份民調顯示，近60%韓國人支持全球知名的韓流明星免服完整兵役，33%反對。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110704

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