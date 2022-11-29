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韓團AB6IX將攻台開唱 成員期待與粉絲見面

2022/11/29 12:36（11/29 13:06 更新）
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韓國男團AB6IX巡演開跑，預計2023年2月10日來台開唱，預告將會帶來精彩演出。（遠雄創藝提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月29日
韓國男團AB6IX巡演開跑，預計2023年2月10日來台開唱，預告將會帶來精彩演出。（遠雄創藝提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月29日
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（中央社記者王心妤台北29日電）韓國男團AB6IX相隔2年來台，他們原本於11月4日訪台開唱，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延期至明年2月10日。成員李大輝表示，為了盡快跟粉絲見面，努力展開活動中。

Brand New Music旗下男團AB6IX，由田雄、金東賢、朴佑鎮、李大輝組成，2019年推出主打歌BREATHE後正式出道，其中李大輝、朴佑鎮曾參加選秀節目PRODUCE 101第二季，並以Wanna One成員出道。

AB6IX今年9月推出第6張迷你專輯TAKE A CHANCE，也與歌手Reiley Peters合作新歌Moonlight，9月15日在YouTube上架至今已經累積超過150萬次觀看次數。

雖然因疫情延至明年開唱，但4名成員都期待遵守承諾來台與粉絲見面，AB6IX FAN CONCERT ‘ AB_NEW AREA ‘ IN TAIPEI演唱會門票將於12月3日開賣。（編輯：張芷瑄）1111129

#李大輝
#AB6IX
#朴佑鎮
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