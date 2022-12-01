陳文彬遭導演下令保持距離 王可元初遇嚴父喊怕

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）演員陳文彬在台語電視電影「阿媽」裡，飾演無法認同兒子王可元性向的父親。王可元今天說，拍攝時一度很怕陳文彬，覺得對方很凶，後來才知是導演要求陳文彬與他「保持距離」。

「阿媽」劇組今天辦宣傳記者會，王可元現場還大秀孝親餵食秀，拿「圓仔湯」孝敬劇中老爸陳文彬。王可元分享父子兩人熟悉後，他覺得陳文彬是很溫暖、很有能量的前輩，私下也很幽默。

王可元說，印象深刻的是有次真的見到陳文彬的2個兒子，背包上都別著多元性別平權的徽章，讓王可元相當感動：「這是很成功的家庭教育！」

陳文彬劇中是傳統大家庭中背負壓力的長子，與男兒身女人心的兒子王可元關係疏遠，但現實生活他與孩子就像朋友，更笑言最近兒子失戀，自己還陪對方聊心事聊到半夜。

陳文彬分享：「以前自己被退學，不敢跟爸爸講，但因為以前是掛號信的年代，在收到被退學的掛號信之前，我還每天都穿著制服假裝出門去上學，但爸爸好像有感受到什麼，就突然對我說：『如果你不想讀書，就去學個技能。』於是我隔天就不裝了，立刻去找工作。」

陳文彬說，過去幾年他推了很多工作，但在爸爸過世滿一年時接到「阿媽」這部戲，覺得冥冥之中，應該是要他做些什麼，「我穿了我爸的衣服去定裝，拍照的時候不只是看到角色、自己，好像還看到了父親」。

「阿媽」劇中有一場全家在靈堂前大亂鬥的戲，導演吳旻炫說，這是整部戲最重要的一場戲，因吵架最容易把自己對家族的不滿傾瀉而出，也最考驗王可元的台詞，「可元整部戲的台詞加起來，都沒有這場戲的多」。

「阿媽」將於3日晚上9時於公視台語台14台首播、公視+同步上架。（編輯：張芷瑄）1111201

台語電視電影「阿媽」中有場全家在靈堂前大亂鬥的戲，被演員王可元（左3）認為是最大魔王的一場戲，導演吳旻炫也表示，「可元整部戲的台詞加起來，都沒有這場戲的多」。（公視台語台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月1日