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品冠疫後學會珍惜日常 合體李宗盛周華健重現經典

2022/12/4 08:46（12/4 08:51 更新）
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歌手品冠（左）3日晚間在台北流行音樂中心舉辦「不如我們今天見」演唱會，邀請李宗盛（中）、周華健（右）擔任嘉賓，合唱經典歌曲「最近比較煩」。（種子音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月4日
歌手品冠（左）3日晚間在台北流行音樂中心舉辦「不如我們今天見」演唱會，邀請李宗盛（中）、周華健（右）擔任嘉賓，合唱經典歌曲「最近比較煩」。（種子音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月4日
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（中央社記者王心妤台北4日電）歌手品冠昨晚在北流舉辦「不如我們今天見」演唱會，品冠表示疫情後學會珍惜平凡卻珍貴的日常。嘉賓李宗盛與周華健不只合唱「最近比較煩」，妙語如珠更逗得觀眾笑聲不斷。

品冠以「不如我們今天見」拉開演唱會序幕。他回憶上次在台北開唱已經是7年前，「我們終於要見面了，見面之前我很期待也很忐忑，大家放鬆心情，拋下所有不開心，想唱的話就跟我一起大聲唱」。

品冠說，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，這2年常會提醒自己不要忽略看似平凡卻珍貴的事情，像是和心愛的人看演唱會或是來場說走就走的旅行。品冠也說，現在學會和自己和解，以前下決定會花很多時間，現在則學會不猶豫。

品冠昨晚特別演唱18歲第一首被買下版權的歌曲「關懷」，並感激粉絲一路以來的支持，感性表示，「我很感恩，我相信在你們心中我都是無可替代的存在，謝謝你們，你們都是我最親愛的朋友」。

品冠與李宗盛和周華健登台，重現當年合唱的「最近比較煩」。李宗盛打趣表示原以為演唱會延期不用出席了，但知道一定要出席，「歌壇這種絕版的歌，幾十年沒有唱過，24年來第一次唱給你們聽」。周華健也笑說，「我們等了20幾年的邀約，這首歌已經24年了」。（編輯：黃世雅）1111204

歌手品冠3日晚間在台北流行音樂中心舉辦「不如我們今天見」演唱會，分享因為疫情影響，學會珍惜平凡卻珍貴的事物。（種子音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月4日
歌手品冠3日晚間在台北流行音樂中心舉辦「不如我們今天見」演唱會，分享因為疫情影響，學會珍惜平凡卻珍貴的事物。（種子音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月4日
#品冠
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