台灣大MyVideo年度影音榜 捍衛戰士2奪電影冠軍

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（中央社記者吳家豪台北16日電）台灣大哥大旗下影音平台MyVideo今天公布2022年度影音排行榜，「捍衛戰士：獨行俠」奪下電影類冠軍；蔡淑臻主演的「村裡來了個暴走女外科」、小S主持的「小姐不熙娣」分別在戲劇類及節目類稱霸。

台灣大發布新聞稿說明，在戲劇榜前10名中，台劇攻占5個席次，MyVideo共同出品的「茁劇場」系列2部作品擠進前5名。在多部台灣原創影視帶動下，MyVideo App總觀影次數突破1.8億次，每月平均活躍用戶數年增4成，網路新申辦用戶數年增2倍。

MyVideo年度戲劇排行榜連續3年由台劇稱霸，蔡淑臻主演的「村裡來了個暴走女外科」拿下年度冠軍；第2名是MyVideo共同出品的「茁劇場：滴水的推理書屋」，恐怖喜劇「茁劇場：綠島金魂」獲得第4名。

台灣原創節目強勢攻占節目榜前10名中的8個席次，小S徐熙娣主持的談話節目「小姐不熙娣」拿下MyVideo年度節目榜收視冠軍；「全明星運動會」及Discovery戀愛實境節目「裸身求愛21天」分別位居亞軍、季軍。

今年MyVideo電影榜由續集電影掛帥，「捍衛戰士：獨行俠」、「侏儸紀世界：統霸天下」、「蜘蛛人：無家日」分別奪下前3名。

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國片在電影榜也表現不俗，歌手轉戰演員的電影作品都獲得收視佳績，任家萱首度擔綱女主角的「頭七」、周興哲主演的「我吃了那男孩一整年的早餐」、柯震東主演的「鱷魚」皆入榜。

值得注意的是，日本動漫席捲全球，也帶動「蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件」、「劇場版 咒術迴戰0」、「名偵探柯南 緋色的彈丸」等動漫劇場版收視。（編輯：張良知）1111216