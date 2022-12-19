阿凡達續集席捲北美票房 黑豹2讓出冠軍寶座

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（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）好萊塢名導詹姆斯柯麥隆（James Cameron）2009年「阿凡達」續集、令影迷期待已久的科幻史詩片「阿凡達：水之道」，在本週末席捲北美票房，估計進帳1.34億美元。

這個巨額數字是排名2至5名電影票房總額的大約10倍，不過仍低於分析師對本週末票房的預期。

雖是如此，根據北美院線聯盟（Exhibitor Relations）的數據，「阿凡達」續集「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）的國際票房另添加3億美元，海內外票房合計4.34億美元。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）表示：「撇開期望值不談，票房成績很出色…這部電影準備在耶誕新年長假中大放異彩。」

本週排名第2的是迪士尼/漫威的「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever），進帳540萬美元。此片先前已連續5週拿下票房冠軍寶座，但本週被「阿凡達」續集擠下，不過其國內票房已達到4.19億美元。

排名第3的是環球影業（Universal）的動作喜劇片、大衛哈伯（David Harbour）主演的「暴戾夜」（Violent Night），進帳500萬美元。

迪士尼奇幻冒險動畫片「奇異冒險」（Strange World）名列第4，有220萬美元的表現。

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第5是雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）主演的驚悚懸疑黑色喜劇「五星饗魘」（The Menu），票房170萬美元。

排名第6至第10的作品依序為：「決戰38度線」（Devotion），82.5萬美元；「法貝爾曼」（The Fabelmans），75萬美元；「黑亞當」（Black Adam），50萬美元；「我聽到的鈴聲」（I Heard the Bells），30.9萬美元；「光影帝國」（Empire of Light），23.5萬美元。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111219