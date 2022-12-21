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英國樂團Clean Bandit首來台 原子邦妮獲邀當嘉賓

2022/12/21 15:08（12/21 15:21 更新）
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英國電子樂團Clean Bandit（圖）29日將在新北市新莊區開唱，為在台首場演唱會，台灣樂團原子邦妮獲邀擔任開場嘉賓。（尼賀創意提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月21日
英國電子樂團Clean Bandit（圖）29日將在新北市新莊區開唱，為在台首場演唱會，台灣樂團原子邦妮獲邀擔任開場嘉賓。（尼賀創意提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月21日
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（中央社記者王心妤台北21日電）英國樂團Clean Bandit將於29日首度來台，在新莊Zepp New Taipei開唱，台灣樂團原子邦妮將擔任開場嘉賓。另外韓星姜東昊將於明年1月28日在台北國際會議中心舉辦見面會。

英國電子樂團Clean Bandit歌曲融合古典與電子音樂，經典歌曲包含Rather Be、Rockabye、Symphony等，也曾與黛咪洛瓦特（Demi Lovato）、尚保羅（Sean Paul）等歌手合作。

Clean Bandit的YouTube頻道累積超過1000萬人訂閱，也有多首歌曲MV觀看次數破億，其中Rockabye更是累積27億次觀看次數。

對於成為Clean Bandit開場嘉賓，原子邦妮表示，「超幸運。」他們也說：「在電子音樂的世界裡，Clean Bandit的音樂是很有格局和獨特的氣質，我們也一直很喜歡，正因為平時會聽Clean Bandit的音樂，被平時就有在關注的音樂人邀請感覺很特別。」

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原子邦妮也說，很期待能和觀眾分享新專輯，並把新歌和Clean Bandit分享。

另外，韓星姜東昊原訂2020年2月來台舉辦小型演唱會，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延宕。姜東昊這次便決定趁著推出個人迷你專輯Absolute Zero之際，來台和粉絲見面。他透過主辦單位表示，見面會主題定為「甜蜜的一天」，將以歌聲陪伴歌迷提前度過情人節。（編輯：張雅淨）1111221

#姜東昊
#邦妮
#原子邦妮
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