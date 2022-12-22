公館「卡夫卡」24小時不斷電開唱 旺福揪團回娘家

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台北公館Live House「海邊的卡夫卡」22日宣布將和一念電影推出「24HR FAREWELL PARTY：今夜，我們住海邊」演唱會與紀錄片募資計畫，邀請25組音樂人連唱24小時，旺福樂團也在演出之列。（一念電影、海邊的卡夫卡提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月22日

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（中央社記者王心妤台北22日電）公館海邊的卡夫卡Live House宣布明年熄燈，今天表示將與一念電影發起演唱會與紀錄片募資計畫，邀請旺福樂團、法蘭、告五人、鄭宜農、大象體操等25組音樂人「回娘家」演出。

海邊的卡夫卡Live House2005年開張，逾17年來孵育無數台灣音樂創作者、樂團、藝文工作者，是公館一帶指標性音樂場所，因都更計畫宣布明年熄燈，目前還有「海邊的卡夫卡」高流店和北流卡夫卡。

海邊的卡夫卡今天宣布將和一念電影推出「24HR FAREWELL PARTY：今夜，我們住海邊」演唱會與紀錄片募資計畫，將邀請25組音樂人連唱24小時，訂明天起在挖貝募資平台開始售票。

這次演出陣容包含1976樂團、Green!Eyes、HUSH、LINION、OHAN、八十八顆芭樂籽、丁佳慧、大象體操、王榆鈞、巴奈、朱頭皮x大竹研、告五人、余佩真及張維尼、岑寧兒、旺福、昆蟲白、法蘭、高小糕、逃走鮑伯、康士坦的變化球、陳如山&訊號雨、許哲珮、黃子軒、黃玠及吳志寧、鄭宜農。

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計畫發起人之一的1976樂團主唱阿凱透過海邊的卡夫卡表示，「24小時很硬，對觀眾來說也很硬，大家把身體養好，一定要來，應該會有很多很噴淚的畫面吧」。計畫發起人之一高珈琳表示，熄燈前的活動盼串連跨世代樂團、跨領域藝術文化意見領袖等，也吸引樂迷和粉絲參與。

旺福樂團表示，這種時刻絕不能缺席。鄭宜農說海邊的卡夫卡是累積表演經驗與聽眾的重要據點，「今天有這個活動當然是一定要去支持的，畢竟我是在那邊長大的」。（編輯：方沛清）1111222