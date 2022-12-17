任將達細數水晶唱片起落 嘆昔日音樂談希望今卻充滿末世感

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水晶唱片創辦人任將達17日在台北藝文展演空間「海邊的卡夫卡」主持講座，回顧水晶唱片的自由之路，也鼓勵新音樂人創作要多元共生。中央社記者鄭清元攝 111年12月17日

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（中央社記者王心妤台北17日電）水晶唱片創辦人任將達、歌手朱頭皮今天在「海邊的卡夫卡」回顧水晶唱片的自由之路。任將達鼓勵新音樂人創作要多元共生，音樂是表達心情的工具，也應該要能表達不同的想法。

「水晶唱片的自由之路」講座引言指出，台灣在解嚴後，充斥各種對自由的吶喊，水晶唱片響應社會氛圍，引進國外專輯也挖掘台灣本土另類音樂，從非主流音樂、實驗音樂、民俗音樂，更多元展示音樂的形貌，雖然水晶唱片在2006年結束，仍在台灣流行音樂史留下不可抹滅的痕跡。

任將達在講座上回憶，2019年新台語歌運動先驅「黑名單工作室」獲頒金曲獎特別貢獻獎時，他擔任引言人以「香港加油」揭開引言，而「黑名單工作室」領獎時全程沉默並舉出印有「我在亞洲，我反美帝」的布條。

任將達說，「黑名單工作室」領獎的那一天表達出那個時代的音樂人想到什麼就做什麼，當說出香港加油時，有許多人開始撻伐，這些言論撼動幾億人口，也傳達出音樂能影響的巨大效果。

他表示，今天的演講其實也在思考解嚴後，無論是台灣音樂人或是社會運動團體都在講台灣充滿希望，但像是「草東沒有派對」等一些年輕音樂人的作品卻有末世感，他自責為什麼會有這樣的轉變。

「獨立音樂先鋒–水晶唱片的自由之路」座談會17日下午在台北藝文展演空間「海邊的卡夫卡」舉行，音樂人朱頭皮（右）與水晶唱片創辦人任將達（左）出席，一同回顧水晶唱片的自由之路。中央社記者鄭清元攝 111年12月17日

任將達指出，水晶唱片能存在，是因為當時公共文化允許存在，靠著每個音樂人一起撐起時代的環境，「我們不受限傳統音樂雜誌，允許不同的內容出現，每期『搖滾客』可能只賣出100多本，完整記錄不只音樂，還有當時的小眾文化。」

現場有聽眾提問，任將達、朱頭皮（朱約信）對於新一代音樂廠牌及音樂人的建議。

對此，朱頭皮打趣地表示，過去到校園演講時常會勸退年輕人，因為他也有3年都沒有收入的低潮期，若要從事音樂產業，要有可能會勒緊褲帶過日子的準備。

任將達說，希望新世代音樂是多元共生的，「由你們去建構。你們每個人看法是不一樣的，作為表達你們心情或想法，音樂只是個工具或是表達情緒的部分，你們要自己先被感動。」（編輯：戴光育）1111217

影片來源：朱頭皮

音樂人朱頭皮17日在台北藝文展演空間「海邊的卡夫卡」出席講座活動，帶領眾人回顧台灣戒嚴前後的音樂發展，也建議新一代音樂人，若要從事音樂產業，要有可能會勒緊褲帶過日子的準備。中央社記者鄭清元攝 111年12月17日

音樂人朱頭皮（右起）與水晶唱片創辦人任將達17日出席「獨立音樂先鋒–水晶唱片的自由之路」座談會，分享在台灣流行音樂史上留下一條不可抹滅痕跡的水晶唱片始末，吸引不少樂迷到場聆聽。中央社記者鄭清元攝 111年12月17日

音樂人朱頭皮（右起）與水晶唱片創辦人任將達17日應邀出席「獨立音樂先鋒–水晶唱片的自由之路」座談活動，與聽眾一同回憶水晶唱片從開始到結束的歷程，與會眾人也一起合影留念。中央社記者鄭清元攝 111年12月17日

音樂人朱頭皮（圖）與水晶唱片創辦人任將達17日在台北藝文展演空間「海邊的卡夫卡」出席講座活動，會中朱頭皮一度拿起手機自拍。中央社記者鄭清元攝 111年12月17日

孕育當代台灣許多獨立音樂的公館「海邊的卡夫卡」Live House，因都更計畫宣布將在2023年1月熄燈，近期舉辦一系列回顧活動。圖為17日午後從屋外望向「海邊的卡夫卡」2樓窗景。中央社記者鄭清元攝 111年12月17日