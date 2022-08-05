朱約信私訊矢板明夫 願為安倍寫紀念曲

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（中央社記者張若瑤台北5日電）音樂創作人朱約信以唱歌方式參與社運，幾乎無役不與，「台民主夥伴」安倍晉三離世，媒體人矢板明夫臉書嘆「對安倍之友會影響大」，他私訊願為其寫紀念曲。朱約信錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享他的社運人生。

朱約信1985年考上台灣大學，父親陪坐O303中興號到台北，稀奇的是，在台南老家常赴政治演說場合發傳單的他，竟重複叮嚀朱約信，「好好唸書，有人揪走街頭，不能去」。

「最早站上街頭不是對國家社會多關心，而是因為爸爸叫我去。」朱約信當時對父親兩極化的表現感到困惑，直到近10年，母親才開口說了個秘密，「記得爸爸在你小學的時候，曾經失蹤3天嗎？」

尚處於懵懂青澀的年齡，朱約信雖有印象卻未感到怪異，「媽媽說爸爸去南部招攬生意，其實他被調查局叫去喝咖啡」。父親常與麵攤老闆譙國民黨，結果被周圍的人打小報告，朱約信後來才理解，在那次之後，父親認為政治是很危險的事，一直勸說朱約信遠離，但他卻偏把街頭當教室。

1985年尚未解嚴，政治氛圍十分緊繃，朱約信卻常在黨外政見發表會中穿梭，前立委邱垂貞哀傷悲鳴的「黃昏的故鄉」，是他上台北後學會的第一首歌，啟蒙他的音樂路。之後，他在各類活動場合中認識當時同為台大學生的鄭文燦、黃偉哲、羅文嘉，與大他幾屆的學長林佳龍。

解嚴隔年的1988年，「520農民運動」爆發激烈警民衝突，朱約信被打得全身是血，直接昏倒在路邊，後來與另一名抗爭者被扶上救護車，在即將抵達醫院前，同車的傷者堅決要回家，朱約信只好順道留在他的住處。「我爸看到電視畫面，馬上打來關切，我只能騙他那不是我。」這個謊言，隔天卻不攻自破。

當時，大部分學生會與長老教會幹部都被警察抓走，包括第一屆台大學生會會長羅文嘉。1988年5月21日中午，林佳龍在台灣大學門口開記者會譴責國家暴力，就找了包著滿頭紗布的朱約信現身說法，而這次讓他對父親想賴也賴不掉了。

「我不會覺得從政或做音樂，誰比較偉大。」朱約信認為一切都是機緣，2000年他拿下第11屆金曲獎最佳方言男演唱人獎後，便跟著當年的獨立音樂人、現任台灣音樂文化國際交流協會榮譽理事的蕭福德組「搖滾主耶穌樂團」，唱遍所有原住民部落，「這15年沒有人找我出唱片，也沒有人找做政治相關的社會服務，通通沒有」。

近幾年的遊行，讓朱約信產生截然不同的感受，包括2014年的太陽花學運，雖然最後被驅離，但朱約信發現人群中都是他認識的朋友，一點也不覺得危險。2020年他站上蔡英文選總統的助選舞台，放眼望去人山人海，就好像是一場歡慶嘉年華，「選舉也好，政治也好，甚至唱歌跳舞，都是人民生活中的一部分。只要政治與選舉不再危險，那就是台灣邁入正常化國家的第一步」。

稱這樣自己就能含笑九泉，朱約信卻沒有打算退休。前衛福部部長陳時中2個月去義光教會演講，當時他尚未公布要參選台北市長，朱約信坐在他身旁開玩笑，「你若真的選，要叫我來寫歌」。陳時中也好，林佳龍也好，朱約信都滿腔熱血喊著想用自己的專長幫忙。

「做音樂對我來講其實不輕鬆，尤其是量身訂製。」但當他看到日本「產經新聞」台北支局長矢板明夫，在日本前首相安倍晉三離開後，於臉書感傷發文，「安倍的突然離世，對今年6月剛剛成立的安倍之友會影響最大。他留下的空白，今後需要大家一起努力填補」。

朱約信感動的在下方留言，「有關 『追思悼念安倍前首相紀念音樂會』，如有需要請別客氣，台灣音樂界一定有很多人想幫忙來表達我們的感謝」。之後他又私訊自己的號碼給矢板明夫，沒多久就接到邀請他寫歌的電話。這場「友台日人安倍晉三慈善追思音樂會」，將於8月20日在台北國際會議中心舉行。

出道30年的朱約信，最近又成為鎂光燈焦點，6月推出新專輯「防疫清冰箱」的同時，他也接下睽違14年的主持棒，在民視開了「唱頌台灣暢Song世界」的音樂節目，「做這個難度很高，沒錢請樂手，大部分都要自彈自唱」。

朱約信是在什麼樣的情況下，為監察院長陳菊寫了「黑名單」這首歌？1990年野百合運動時，他如何創作出自己的第一首歌？參與街頭運動或助選，與朱約信走入主流唱片市場的決定相違背嗎？學長黃舒駿的哪句話，竟讓他一看就落淚？這麼熱愛街頭運動，最後朱約信怎麼沒有投入政治？這些內容將在5日「空中小客廳」（https://reurl.cc/W1X4Zy）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪（https://youtu.be/2LazUZk5jFs）。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月起推出作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，將於明天上架。（編輯：張芷瑄）1110805