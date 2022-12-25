陳竹昇「換場」跨界出專輯 感謝金曲歌王相陪

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）闖蕩影視圈32年，從舞台道具助理變成獲金馬金鐘雙料肯定的演員陳竹昇，邁入2023年前再次轉換身分，完成首張台語創作專輯「換場」，感謝金曲歌王謝銘祐一路相陪指導。

陳竹昇透過經紀公司表示，從沒想過47歲的自己會發專輯，「聽完母帶一切恍如隔世！」一切始於與謝銘祐在劇場相遇，兩人在2021年春天合作綠光劇團「結婚！結昏？辦桌」因戲結緣，一拍即合，更是彼此的導師，更透露自己太太是謝銘祐的粉絲。

從「大佛普拉斯」裡的肚財、「總舖師」中的水腳A再到「俗女養成記2」嘉玲爸，陳竹昇給人的深刻印象是對小人物詮釋到位，「演繹角色」與「追尋本我」的轉換，花了半年才完成10首專輯創作。

對於這段心路歷程，陳竹昇說，像「江湖浪蕩30多年，沒有題目的作文最難寫」。寫歌到底是怎麼一回事，他用8個字詮釋，就是「江郎才盡、死灰復燃」。

為了跳脫原有的生活節奏，一有時間就到台南閉關寫歌，這段過程謝銘祐一路相陪，從教寫曲到寫詞提供建議。陳竹昇形容，很像颱風天有人為他建一座木屋遮風避雨，讓他心安。他並謙虛表示，自己是站在「音樂巨人的肩膀上」學習，快50歲還有機會當學生，非常過癮。

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專輯首波主打歌曲與MV「一句講著袂曉話」寫、編、導、拍，都由陳竹昇親力親為。在MV裡，陳竹昇飾演一名雕塑藝術家，他將無法言語表達的情緒融入在作品中，就如同這首歌講述「這個時代每個人心裡都有的憂鬱」。

陳竹昇說，真實的他也和大家一樣有著灰色地帶，並不如大眾印象演飾的角色那般風趣，他把生活中的無奈誠實地寫成歌，也希望陪伴聆聽者「你的憂鬱我都明白」。（編輯：管中維）1111225