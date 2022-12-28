HUSH推新輯「娛樂自己」 笑稱被瑪莎簽下像出嫁

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（中央社記者王心妤台北28日電）歌手HUSH今天舉辦新專輯「娛樂自己」茶敘，相隔4年推出新作品，他形容像是孩子長大要離家了，預告這張專輯風格與過去不同；他也笑說被五月天瑪莎簽下有嫁出去的感覺。

「娛樂自己」由HUSH創作外，也由五月天瑪莎擔任製作人，同時合作陳建騏、李權哲、黃少雍等人，另外還有東京事變的貝斯手龜田誠治，參與編曲和製作。

HUSH表示，瑪莎一直很鼓勵他。HUSH說：「瑪莎常給我音樂上的建議，跟我唱反調的時候，反而讓我更堅定意志，我也會盡可能去說服他，其實他很尊重創作者」；HUSH也說，這次拋棄過去命題式的思考方式，收歌很順利，但對於排序很傷腦筋，「曲序安排比較涉及場景的調度，如何安排都會有些微的聽覺差異，就像電影分鏡一樣」。

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HUSH曾為孫燕姿、張惠妹、劉若英、蘇慧倫等歌手創作，也曾以「面面」和「衣櫃歌手」兩度摘下金曲獎最佳作曲人獎。

HUSH表示，「我其實一直都是歌手，只是沒發片時幫別人寫歌，可能寫到讓別人以為我從幕後轉到幕前吧。但無論如何，從這一張開始接觸我的音樂很剛好，這張是不太一樣的音樂樣貌」；當被問到得知要被瑪莎簽下的心情，HUSH笑說：「我想說好！嫁出去了！」（編輯：陳仁華）1111228