美國饒舌歌手人間蒸發多月 家屬報案失蹤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

饒舌歌手特奧菲盧斯倫登（圖）的家屬向美國加州洛杉磯警方通報失蹤案，稱這位歌手已有長達數個月不見人影。（圖取自instagram.com/theophiluslondon）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）饒舌歌手特奧菲盧斯倫登（Theophilus London）的家屬向美國加州洛杉磯警方通報失蹤案，並請求大眾提供協助，稱這位歌手已有長達數個月不見人影。

美聯社報導，曾與倫登合作的唱片公司Secretly今天發布家屬聲明表示，親友團認為，最後一次有人與倫登交談已是7月的事。

聲明指出，倫登的家屬過去幾週以來一直試著釐清他的下落，並於本週稍早向警方報案。

洛杉磯警察局發言人今天證實收到倫登失蹤的報案。警局新聞稿指出，最後一次有人看見倫登身影是10月15日在洛杉磯貧民窟Skid Row區域，還說他的家屬與他完全失去聯繫。

倫登熱愛在社群平台Instagram上傳照片，但他最後一次發文同樣是在7月。

35歲的倫登在加勒比海島國千里達及托巴哥出生，後來在美國紐約布魯克林區長大。他2016年曾與前披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）以及「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）一起以「從早到晚」（All Day）一曲入圍葛萊美最佳饒舌表演獎。

倫登個人出過3張錄音室專輯，包括2011年的「弔詭時日」（Timez Are Weird These Days）和Vibes，以及2020年的Bebey。

他最近在歌手楊恩佛朗哥（Young Franco）歌曲Get Your Money客串演出，這首歌於9月推出，隔月還有人看過倫登，但之後便無消無息。（譯者：蔡佳敏/核稿：戴雅真）1111229