想見你電影版票房若破2023萬 許光漢：辦見面會送珍奶

（中央社記者王心妤台北30日電）電影版「想見你」即日起全台上映，主角許光漢、柯佳嬿、施柏宇昨天出席首映會。許光漢表示票房突破2023萬就舉辦見面會，親自送出500杯「全糖甜心珍奶」給粉絲。

「想見你」電影版故事開始於2009年，28歲的李子維（許光漢飾）遇見17歲的黃雨萱（柯佳嬿飾），隨著兩人關係穩定，黃雨萱卻於2017年迎來工作轉變，決定接下公司調派，也展開一段故事。

許光漢昨天出席首映會表示，前幾天的先行場，看到很多海外粉絲來台就是為了支持「想見你」，他打從心底感謝。柯佳嬿說，很感動能跟粉絲近距離互動還有聆聽觀後感，「粉絲從影集到電影陪伴了我們3年的時間，就像是跟觀眾一起跟著故事走到最後，很謝謝大家。」施柏宇則難忘粉絲回應，「電影版是3年之約的最終篇章。」

除了許光漢與柯佳嬿在戲中的感情受到關注，莫俊傑和陳韻如兩人的發展也有不少粉絲期盼。施柏宇透露，莫俊傑其實有邀陳韻如吃飯，雖然這個片段沒有剪出來，但2人有個好結果，「想告訴大家有愛就一定要勇於表達，才可以有好的結果，莫俊傑從影集版到電影版，面對愛情也更勇敢了。」

對於如何催票房，許光漢說，2023年只要票房突破2023萬台幣，就舉辦「全糖甜心珍奶」見面會，親自送出500杯珍奶給粉絲。柯佳嬿笑說有和片商建議，全糖可以改成半糖，「因為2個人半糖加起來就變成全糖了。」施柏宇說：「教大家如何用全糖珍奶，找到你們的全糖伴侶。」（編輯：屈享平）1111230