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首頁 / 娛樂

邰智源「詐團圓」與隋棠曖昧 笑稱太激動會腦溢血

2023/1/4 19:46
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（中央社記者王心妤台北4日電）電影「詐團圓」今天舉辦記者會，演員邰智源片中跟隋棠有曖昧，他說看起來冷靜、內心也要壓抑激動，如果滿到10分會腦溢血。他也稱讚隋棠雖然已經當媽，仍將狀態維持得很好。

「詐團圓」導演葉天倫與演員陳淑芳、隋棠、陳昊森、邰智源、謝瓊煖、林子熙、盧以恩、屁孩（林政融） 、藍鈞天、鍾承翰今天共同出席記者會，分享拍片點滴。

邰智源片中暗戀隋棠，他今天受訪時笑說，若以10分為標準，外在表現只有4.5分，內心其實很激動，「不然會像氣炸鍋，要克制，不然快爆了，滿到10分會腦溢血。」他也誇獎隋棠雖然生了3個孩子，仍有很高的自律維持好狀態。

邰智源笑說，拍戲時常會有即興發揮，「因為我記不住那個劇本，會自己順成該說的話，先問過導演，導演都會說很好，但我拍的時候又不會這樣講，因為又忘記剛剛說的內容。」

「詐團圓」是葉天倫執導首部沒有已故「秀場天王」豬哥亮的賀歲片。邰智源被問到要接棒豬哥亮擔任賀歲片的喜劇擔當會不會有壓力，他表示，「不會有壓力，給我什麼工作，照工作做好，能得到觀眾的反饋、還有一些樂趣開心，這就是我們工作的目的。」

「詐團圓」將於20日全台上映。（編輯：張雅淨）1120104

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