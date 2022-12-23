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一卡通「山中森林」上映紀念卡 跨域宣傳賀歲國片

2022/12/23 11:53
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（中央社記者曾以寧高雄23日電）一卡通公司今天表示，與將於明年初賀歲檔期上映的電影「山中森林」合作，發行紀念一卡通電影周邊，回饋影迷支持，更首次推出買儲值卡可享電影購票優惠，跨域宣傳國片。

一卡通公司今天新聞稿指出，由新銳導演姜寧執導、行銷教母張正芬製片、金馬影帝李康生監製暨主演、李千娜、邱勝翊（王子）、郭雪芙、謝承均等人合演電影「山中森林」，在今年高雄電影節獲選為閉幕片，獲得熱烈回響，更有「兄弟版華燈初上」稱號，也將於明年2023年1月13日賀歲檔期正式上映。

姜寧表示，「山中森林」片名倒過來唸就是林森中山，藉由全台最異色、最知名的街道林森北路，寓意人生猶如入山中森林一般，在險惡江湖路上，每個人都充滿危機與轉機，端看個人選擇。姜寧也說，片中不只有海上煙火下的打鬥戲，更到故宮院內拍攝，場景變化多，是既貼近真實又講究細節的黑幫電影。

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張正芬表示，期望挾高雄電影節的閉幕片口碑熱潮，以創新模式行銷，因此與一卡通公司合作發行「山中森林」一卡通，作為電影上映紀念，由電影靈魂人李康生及李千娜呈現劇中人物江湖路上的人生糾結，獨特的台灣黑幫色系美學，極具戲劇張力，是非常值得收藏紀念的電影周邊。

一卡通公司指出，「山中森林」一卡通每張售價160元，將於26日上午11時至明年1月3日在7-ELEVEN ibon機台獨家預購；且票卡中還附贈2張電影優惠券，電影上映期間於可至全台戲院，不限時段以各戲院公告「早場票價」購買電影票1張，限量1000張。（編輯：孫承武）1111223

#姜寧
#山中森林
#張正芬
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