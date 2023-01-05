更多編輯台推薦新聞：
台灣巧克力英國獲金獎 採用酒粕烏龍等特色原料
生活

台灣巧克力英國獲金獎 採用酒粕烏龍等特色原料

春節後首度普發現金 15年來政府提振消費信心措施一次看
產經

春節後首度普發現金 15年來政府提振消費信心措施一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
長照機構陽性率升 9日起加嚴定期篩檢
首頁 / 娛樂

羅志祥除夕「紅白」扛開場 郭書瑤將挑戰新風格

2023/1/5 13:53（1/5 14:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「2023超級巨星紅白藝能大賞」公布卡司，歌手羅志祥將扛下開場大秀任務，他透露，會帶給大家滿滿回憶殺的表演，把以前到現在的經典快歌變成組曲。（台視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月5日
「2023超級巨星紅白藝能大賞」公布卡司，歌手羅志祥將扛下開場大秀任務，他透露，會帶給大家滿滿回憶殺的表演，把以前到現在的經典快歌變成組曲。（台視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北5日電）「2023超級巨星紅白藝能大賞」再公布表演卡司，剛結束花蓮跨年壓軸表演、備受好評的羅志祥將扛下開場大秀任務，還有郭書瑤、曾沛慈、9m88、溫妮等人陪伴觀眾歡度除夕夜。

羅志祥時隔3年再次重返「紅白」表演舞台，他透過台視開心透露：「會帶給大家滿滿回憶殺的表演，把以前到現在的經典快歌變成組曲，在除夕夜送給大家！」

羅志祥2022年才在台北、高雄盛大舉辦演唱會，近期也接下寵物實境節目主持，他說新的一年仍然工作滿檔，也期望大家能夠多多關注新作品，全新單曲及演唱會也正緊鑼密鼓的規劃中。

近年跳脫可愛、性感形象的郭書瑤，不但參與多部熱銷影視作品，在影視歌皆有亮眼表現，展望新的一年，她透露將會再跨足以前較少嘗試的新領域，預計年中會推出戲劇作品。今年再度受邀以歌手身分登上小巨蛋，郭書瑤表示會帶來全新作品，期待讓大家見到不同以往的表演。

去年升格人妻，也發行新專輯的曾沛慈，也睽違7年回歸「紅白」舞台，表示先前因勤跑宣傳及確診一度累垮，新年新希望要更重視身心調養，並透露新年不但有戲劇作品，也有參與電影演出，請粉絲們好好期待。

「2023超級巨星紅白藝能大賞」將於14日在台北小巨蛋登場，並於21日農曆除夕在台視播出。其他播出平台包含MyVideo、中華電信MOD、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro、「超級巨星紅白藝能大賞」官方YouTube頻道（台灣及海外授權地區除外）。（編輯：張芷瑄）1120105

歌手郭書瑤（圖）再度受邀以歌手身分登上「2023超級巨星紅白藝能大賞」表演舞台，透露會帶來全新作品，期待讓大家見到不同以往的表演。（台視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月5日
歌手郭書瑤（圖）再度受邀以歌手身分登上「2023超級巨星紅白藝能大賞」表演舞台，透露會帶來全新作品，期待讓大家見到不同以往的表演。（台視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月5日
升格人妻也發行新專輯的藝人曾沛慈，睽違7年回歸「2023超級巨星紅白藝能大賞」舞台，透露新年不但有戲劇作品，也有參與電影演出。（台視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月5日
升格人妻也發行新專輯的藝人曾沛慈，睽違7年回歸「2023超級巨星紅白藝能大賞」舞台，透露新年不但有戲劇作品，也有參與電影演出。（台視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月5日
#羅志祥
#郭書瑤
#曾沛慈
羅志祥
陳楚河參與寵物實境節目 公布擇偶條件一定要愛狗 羅志祥胡宇威愛狗成痴 寵物實境秀為浪浪找家
郭書瑤
實境秀「毛小孩」實習名額夯 郭書瑤許富凱搶報名 郭書瑤新戲師大公園變女打仔 不怕受傷破相
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族