羅志祥除夕「紅白」扛開場 郭書瑤將挑戰新風格

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「2023超級巨星紅白藝能大賞」公布卡司，歌手羅志祥將扛下開場大秀任務，他透露，會帶給大家滿滿回憶殺的表演，把以前到現在的經典快歌變成組曲。（台視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月5日

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）「2023超級巨星紅白藝能大賞」再公布表演卡司，剛結束花蓮跨年壓軸表演、備受好評的羅志祥將扛下開場大秀任務，還有郭書瑤、曾沛慈、9m88、溫妮等人陪伴觀眾歡度除夕夜。

羅志祥時隔3年再次重返「紅白」表演舞台，他透過台視開心透露：「會帶給大家滿滿回憶殺的表演，把以前到現在的經典快歌變成組曲，在除夕夜送給大家！」

羅志祥2022年才在台北、高雄盛大舉辦演唱會，近期也接下寵物實境節目主持，他說新的一年仍然工作滿檔，也期望大家能夠多多關注新作品，全新單曲及演唱會也正緊鑼密鼓的規劃中。

近年跳脫可愛、性感形象的郭書瑤，不但參與多部熱銷影視作品，在影視歌皆有亮眼表現，展望新的一年，她透露將會再跨足以前較少嘗試的新領域，預計年中會推出戲劇作品。今年再度受邀以歌手身分登上小巨蛋，郭書瑤表示會帶來全新作品，期待讓大家見到不同以往的表演。

去年升格人妻，也發行新專輯的曾沛慈，也睽違7年回歸「紅白」舞台，表示先前因勤跑宣傳及確診一度累垮，新年新希望要更重視身心調養，並透露新年不但有戲劇作品，也有參與電影演出，請粉絲們好好期待。

「2023超級巨星紅白藝能大賞」將於14日在台北小巨蛋登場，並於21日農曆除夕在台視播出。其他播出平台包含MyVideo、中華電信MOD、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro、「超級巨星紅白藝能大賞」官方YouTube頻道（台灣及海外授權地區除外）。（編輯：張芷瑄）1120105

歌手郭書瑤（圖）再度受邀以歌手身分登上「2023超級巨星紅白藝能大賞」表演舞台，透露會帶來全新作品，期待讓大家見到不同以往的表演。（台視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月5日