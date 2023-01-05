阿翰現身「誰來晚餐」 靠網友鼓勵度過低潮

（中央社記者葉冠吟台北5日電）知名YouTuber阿翰日前受邀參與家庭實境節目「誰來晚餐14」，拜訪北漂追夢的嘻哈創作歌手陳瑾緗。他坦言，面對負面批評不免傷心，但也透過網友的正面留言激勵自己。

以「算命阿姨」、「房東阿姨」等人氣角色深受大眾喜歡的阿翰，首次擔任「誰來晚餐」嘉賓。他和節目受訪者陳瑾緗都是螢光幕前的藝人，雖有喜歡他們的粉絲，但也會遭遇負面批評，尤其前陣子，阿翰因模仿外籍人士角色，引來網友抨擊種族歧視，他坦言確實會傷心，「因為我其實沒有那個意思」。

被問及平時如何排解情緒，阿翰透露會喝點小酒之餘，也會透過看網友們的留言來撫平情緒，他真摯表示，「我覺得他們沒有義務留言，這些你不認識的人，為什麼要花時間給你鼓勵？所以每個留言我都滿重視，雖然沒辦法全部都回，但是我都會把它當成給自己鼓勵的一個機會，很感謝他們。」

節目中，阿翰也分享自己創造的角色多為女性，是因為對自己的聲音沒自信。阿翰表示，自己天生鼻音就比較重，模仿女性聲音時比較容易，而且在變聲過程，覺得好像可以變另外一個人，可以把原本的自己空掉，讓他相當自在。阿翰以阮月嬌舉例，只要變成阮月嬌時，突然任何人都不怕，變得很勇敢。

個性帶點完美主義的阿翰，聽到受訪家庭有成員因覺得自己畫畫不夠好，一直不敢公開展示。阿翰便以過來人經驗傳授訣竅，要對方「隨便做」，也進一步說明，「當你在隨便做的過程中，反而會不小心認真做，最後就會做得很好」，打破完美主義。

「誰來晚餐14」每週五晚上9時於公視首播，亦同步於官方YouTube頻道直播。（編輯：張雅淨）1120105