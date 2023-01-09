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阿凡達續集連4週北美票房冠軍 窒友梅根意外叫座

2023/1/9 09:55
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（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）毫無意外地，名導演詹姆斯柯麥隆（James Cameron）的「阿凡達：水之道」穩居週末北美票房榜首，估計進帳4500萬美元；另一部意外叫座的恐怖片「窒友梅根」排名第2。

根據北美院線聯盟（Exhibitor Relations），「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）已連續4週穩坐票房冠軍，美加票房累積5億1680萬美元，海外則累計11.9億美元，成為影史上票房第7高的電影。

恐怖玩偶驚悚片「窒友梅根」（M3GAN）表現亮眼，在上映第1週就有3020萬美元強勁表現，遠高於分析師的預期。

影藝事業顧問公司娛樂經銷研究（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）表示：「恐怖片顯示票房並未減緩…年輕觀眾為了尋求最大的刺激，想與朋友一起在大銀幕上看恐怖片。」

闔家觀賞的動畫片「鞋貓劍客2」（Puss in Boots: The Last Wish）排名第3，週末進帳1310萬美元，北美票房累計8770萬美元。

暖心喜劇「超難搞先生」（A Man Called Otto）上映第2週420萬美元入袋，排名第4。

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排名第5的是「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever），進帳340萬美元，全美累積收入4億4540萬美元。

排名第6至第10的作品依序為：「與你共舞」（Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody），收入240萬美元；「我的鯨魚老爸」（The Whale），150萬美元；「巴比倫」（Babylon），140萬美元；「暴戾夜」（Violent Night），74萬美元；「五星饗魘」（The Menu），71.3萬美元。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120109

#窒友梅根
#北美
#阿凡達：水之道
葛羅斯
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