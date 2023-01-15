告別公館卡夫卡 音樂人24小時不斷電熱血嗨唱

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台灣獨立音樂重要基地之一的台北公館「海邊的卡夫卡」今年將熄燈，14日晚間開始舉辦連續24小時的告別演唱會，不少樂迷犧牲睡眠到場參與。（一念電影、海邊的卡夫卡提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月15日

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）台灣獨立音樂重要基地之一的公館「海邊的卡夫卡」今年將熄燈，昨晚起舉辦連續24小時告別演唱會，不少樂迷寧願犧牲睡眠也不想錯過，跨夜開唱更被打趣形容像「海邊的星聚點」。

「24HR FAREWELL PARTY：今夜，我們住海邊」告別演唱會由25組音樂人回娘家接力開唱，並找來大象體操演唱「中途」打頭陣揭開序幕。

大象體操鼓手涂嘉欽回憶往事，提到休團期間曾與HUSH一起在「海邊的卡夫卡」表演，2場演出皆完售，表演後，老闆阿凱還發給每人厚厚一疊千元大鈔，他玩笑說：「原來做音樂真的可以賺錢。」一旁貝斯手凱婷猛虧：「所以你是因為HUSH賺錢，不是因為大象體操」，令全場笑翻。

曾在公館「海邊的卡夫卡」工作、發跡並出道的HUSH，也不捨分享：「我很幸運，從2010年的7月在店裡自彈自唱後，就一直唱到現在。今天不能說很開心來表演，但也不能說不開心，是很微妙的一晚，這裡是擁有很多回憶的存在」。

挑戰跨夜凌晨開唱，也讓多組音樂人異口同聲表示是難忘的第一次。LINION唱到加歌捨不得下台；OHAN則笑稱像夜唱，「歡迎來到錢櫃的卡夫卡，海邊的星聚點。」逃走鮑伯更為了清晨6時30分的演出徹夜沒睡，直言：「體力狀態處在一種魔幻的感覺。」

而今天中午登場的旺福樂團，則以無歌單形式，熱情開放現場樂迷點歌，主唱小民表演完畢更在後台自曝：「我今天演出時褲子拉鍊沒拉，還好吉他擋在這裡」，讓現場工作人員忍不住狂笑「精神都醒了」。

24小時演唱會依序分為3場主題，昨晚7時開始的「狂歡烏鴉場」由大象體操、昆蟲白、康士坦的變化球、鄭宜農、HUSH、LINION、王榆鈞接力跨夜演出。

「紅眼烏鴉場」從凌晨接棒，高小糕、Green!Eyes、OHAN、丁佳慧、逃走鮑伯、朱頭皮X大竹研、黃子軒、余佩真Ｘ張維尼、巴奈、旺福、許哲珮盡情演出：最終的「惜別烏鴉場」則有八十八顆芭樂籽、告五人、法蘭、黃玠Ｘ吳志寧、陳如山＆訊號雨、岑寧兒接力開唱，並由1976壓軸演出。（編輯：陳清芳）1120115

台北公館Live House「海邊的卡夫卡」將熄燈，14日晚間起舉行「24HR FAREWELL PARTY：今夜，我們住海邊」告別演唱會，由25組音樂人接力開唱，從卡夫卡發跡的歌手HUSH（右2）也到場獻唱。（一念電影、海邊的卡夫卡提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月15日