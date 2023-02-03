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伍佰「成功之路」開演 重要角色致敬經典布袋戲

2023/2/3 21:02（2/3 21:51 更新）
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歌手伍佰（左）與演員鳳小岳（右）合作，共同演出搖滾歌劇「成功之路」。（太空彈劇團提供）中央社記者王心妤傳真 112年2月3日
歌手伍佰（左）與演員鳳小岳（右）合作，共同演出搖滾歌劇「成功之路」。（太空彈劇團提供）中央社記者王心妤傳真 112年2月3日
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（中央社記者王心妤台北3日電）歌手伍佰今晚起將辦6場「成功之路」搖滾歌劇。伍佰表示，他飾演的重要角色「光魔王」說話有回音是參考布袋戲「藏鏡人」設計，盼喚起觀眾共鳴。

伍佰將搖滾生涯及生命所見創作成「成功之路」故事，並寫成「一幕一景一世界」的6幕故事，使用7首經典歌搭配18首全新歌曲推動故事進展，演出成本約為新台幣5000萬元。

伍佰透過主辦單位表示，過去常聽到別人說「伍佰，你成功了」，但他仍不斷思考成功的定義，才意識到不畏懼又不屈服的渴望信念，才能通往成功，主演的鳳小岳就是想呈現這種精神。

伍佰在歌劇中飾演「光魔王」，他表示，這個角色說話有回音是致敬布袋戲中的「藏鏡人」角色，也希望這個巧思能讓布袋戲迷的觀眾有共鳴。

鳳小岳表示，今年計劃發行個人首張專輯，會趁著彩排空檔向伍佰討教。鳳小岳笑說，私下稱呼伍佰是外星人，「在老師身上學習到很多，而且他非常會實現自己的夢想以及他身旁人的夢想」。（編輯：管中維）1120203

#伍佰
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