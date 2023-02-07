發想融311大地震 新海誠「鈴芽之旅」入圍柏林影展

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）「你的名字」日本動畫導演新海誠推出新作「鈴芽之旅」，以311東日本大地震為靈感，細膩刻畫震災後的人性救贖，在日上映口碑延燒，突破千萬人次觀影，更入選柏林影展主競賽片。

「鈴芽之旅」以日本各地的廢墟為舞台，描繪在關上成為災難根源的「門」的旅途中，17歲少女鈴芽解放與成長的動人冒險故事；截至5日，不僅蟬聯日本票房3週冠軍，更衝破134億日圓（約新台幣30.48億元）票房佳績。

本片也是繼名導宮崎駿代表作「神隱少女」後，睽違21年再有日本動畫電影入選柏林影展主競賽片，深具意義。

導演新海誠日前透過劇組分享，過去在製作電影時，會希望作品能趕快上映呈現給觀眾，但上映後又會感到害怕，直到現在，在向世界展示自己的作品時，心裡或多或少還是會有股恐懼感。

新海誠說，以12年前在日本發生的311東日本大地震為故事背景的「鈴芽之旅」，是第一部讓他感到如此害怕的作品；在電影上映的頭一個月，他一直思考著，自己是否在不經意間傷害了別人，情緒十分不穩定。

直到近期在日本戲院與觀眾面對面問候時，看到各種性別、年齡層的觀眾，眼中閃爍淚光，才讓新海誠較為安心，「也許是我不善於接受這方面的訊息，讓我漸漸覺得能製作『鈴芽之旅』這部作品真是太好了」。

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新海誠近期接受日媒訪問時也透露，製作「你的名字」時其實就已在醞釀「鈴芽之旅」，笑言：「感覺我從8年前就開始製作這部作品，一口氣把8年之間的想法全部掏空展現出來」；最後被問及下一部作品有何想法時，新海誠則打趣表示：「我覺得我必須前往另一個世界，那麼去外太空應該可以吧？」

「鈴芽之旅」將於3月2日在全台上映，台灣也是此片在柏林影展國際首映後，全球第一個於日本海外上映國家。（編輯：陳仁華）1120207