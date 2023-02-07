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陳亞蘭加盟新東家樂呼不用再賣房 自揭心臟問題

2023/2/7 17:43
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（中央社記者葉冠吟台北7日電）去年奪下金鐘視帝的陳亞蘭，今天宣布加入TVBS「星藝象」娛樂，幽默笑言：「我終於嫁人，不用賣房子了」；不過工作滿檔的她近期身體欠安，心臟會急速跳動，一度得裝追蹤器。

陳亞蘭奪獎後，不只忙拍八點檔「家有喜事」、主持節目「命運好好玩」，還得籌備舞台劇「嘉慶君遊台灣」及電視劇「嘉慶君再遊台灣」募資；她今天受訪時坦言，當初受邀拍攝八點檔猶豫很久，「我全力都在歌仔戲上，很久沒拍戲，因為會佔掉很多時間，就無法籌備作品」，最終靠TVBS副總經理郝孝祖連吃4頓飯、打無數通電話才感動她。

因電視台誠意滿滿且與劇組合作愉快，陳亞蘭說，當再被邀請加入TVBS時，很快就答應，「不只我有希望，歌仔戲也有希望，他們能夠把這個最美的文化推向國際，這是靠我自己做不到的，一定要靠他們」，笑言自己從零開始，是新事務所的「小師妹」。

陳亞蘭更打趣說：「我不用賣房子了，靠『家有喜事』賺回來」，更放話力挺新東家，拍多少集、就演多少集，「但最近體力有點負荷，希望他們少寫一點（我的劇情）」；她坦言近1、2個月心臟會急速跳動，有到醫院裝心臟追蹤器確認問題，「還是會擔心害怕，躺在床上覺得心臟跳動太激烈時會被嚇到，還會頭暈，可能血壓太低」。

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雖然診斷數據報告尚未出爐，陳亞蘭透露過去就曾被檢查出心臟二尖瓣脫垂，但醫生告訴她大部分女生都有，請她別太擔心，恩師楊麗花也知道自己身體狀況，「楊阿姨說我壓力太大，要我舒緩一下，放慢腳步」。

TVBS製作人戴天易表示，「嘉慶君遊台灣」目前是網路聲量的第一名，年輕和資深觀眾都會想看，「我們有媒體資源，亞蘭姐有歌仔戲專業，未來可以討論將科技加入歌仔戲」，他指出，劇中歌仔戲服都是由新創設計師設計，「但大家可能不知道，我們覺得可以透過『女人我最大』介紹，未來也可將歌仔戲製作成VR」。（編輯：陳仁華）1120207

#陳亞蘭
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陳亞蘭
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