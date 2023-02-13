鹽水大飯店開鏡 謝銘祐笑稱為戲推商演快被開除

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（中央社記者王心妤台北13日電）電視劇「鹽水大飯店」今天開鏡，藝人方文琳與謝銘祐首度飾演夫妻，方文琳為配合角色刻意不染白髮；謝銘祐笑說，做音樂能賺錢但演戲有趣，因此推掉很多商演，快被公司開除。

「鹽水大飯店」改編前行政院農業委員會副主委戴振耀的故事，今天在桃園開鏡，導演鄭文堂與林志儒，以及演員方文琳、謝銘祐、蔡昌憲、黃迪揚、張耀仁等人出席。故事描述80年代，張耀仁飾演的文欽與朋友創立「橋頭青年合作社」，描述年輕男女在愛情、友情、親情的夢想與掙扎。

蔡昌憲與鄭文堂相隔6年再合作，蔡昌憲接受媒體訪問時表示，兩人一見面就強調自己不一樣，希望再次碰面還是能有革命情感。蔡昌憲、張耀仁及黃迪揚的小孩年紀相同，三人常會趁著空檔分享育兒心得。

方文琳表示，很開心能夠與第一次演出電視劇的金曲歌王謝銘祐合作飾演夫妻，有謝銘祐在的地方，演員的台語也都會好很多。她說，演出時代劇最辛苦的是化妝，要讓膚色變深還要畫斑。

謝銘祐表示，用台語演戲與創作音樂的差別在於歌曲有旋律，演戲口白抑揚頓挫不明顯，但演戲有獨有的腔調，歌唱則是能比較多元的演出。

「鹽水大飯店」最快有望年底在公視台語台播出。（編輯：管中維）1120213