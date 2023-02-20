黃明志首攻蛋稱光宗耀祖 李翊君收女兒鼓勵5月開唱

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（中央社記者王心妤台北20日電）大馬歌手黃明志來台發展多年，他說台灣是第2個家鄉，4月能首度在台北小巨蛋開唱是光宗耀祖；而歌手李翊君接受女兒鼓勵，將在台北國際會議中心舉辦「三五好友」演唱會。

馬來西亞歌手黃明志今天宣布，將於4月1日首度攻蛋舉辦「大飛機」演唱會。黃明志透過經紀公司表示，在台灣唸書也推出多首創意歌曲，「台灣的粉絲包容度最大，台灣是我的第2個家鄉，我對台灣充滿感恩。好開心終於等到這一天，有光宗耀祖的感覺。」

黃明志表示，因為台灣自由到歌單能盡情選擇，多到不知道該怎麼安排，所以會把最好玩的都搬來台北小巨蛋，將會「無尺度」開唱。對於是否擔心演唱會票房，黃明志說：「我只擔心日期在4月1日愚人節，很多人以為是開玩笑就不來了。」

另外，李翊君今天在記者會表示，5月19日起連續2場的「三五好友」演唱會是出道35年的演唱會，雖然不想承認出道這麼多年，還是希望有機會跟歌迷同樂。李翊君也說，因為都有保持運動習慣，不擔心開唱體能不足，不過前幾年在高雄開唱時摔斷腳，持續復健中，仍有些動作沒辦法做到。

李翊君表示，這次演唱會其實是女兒鼓勵才讓她下定決心，「她不支持，我就不辦演唱會了。」李翊君說：「女兒說自己已經長大了，而且到我這個年紀還能唱歌，可以唱到這樣，是很難得的事情，要我一定要做。」

黃明志「大飛機」演唱會將於2月25日開賣。李翊君「三五好友」演唱會將於2月22日開賣。1120220