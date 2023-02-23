「疫起」揭幕金馬奇幻影展 閉幕片不公開留驚喜

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（中央社記者王心妤台北23日電）2023金馬奇幻影展將於4月7日開幕，將由「我們與惡的距離」導演林君陽新片「疫起」揭開序幕；閉幕片則會於3月中起在官網公開線索，開演前才揭曉片名，給影迷驚喜。

「疫起」以2003年的醫院封院事件為藍圖，刻劃出人性衝突，並由王柏傑、曾敬驊、薛仕凌、項婕如、張永正、謝盈萱等人主演。這次放映也有和觀眾一起告別疫情的意義，林君陽表示，「我想以這部電影，遙祭大家共同的記憶，同時也為那個曾經，畫上一抹溫暖。我相信疫情結束的這年，是我們新的開始。」

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王柏傑日前透過電影公司表示，開拍前先到了醫院實習，進一步觀察醫生的真實工作樣貌，被許多堅守信念的醫生感動，希望將感動化為演技給觀眾。曾敬驊表示，演完電影更欽佩醫護人員，「有他們的犧牲與付出，才有今天的大家。」薛仕凌片中飾演記者，他希望觀眾藉由角色可以反思，若自己身陷其中，會做什麼選擇。

今年奇幻影展閉幕片則首度先保密提供線索，開演前才會揭曉片名，3月中將會在官網公開線索，讓影迷從線索中找出放映片。金馬奇幻影展將於4月7日至16日登場。（編輯：李亨山）1120223