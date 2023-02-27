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柯震東破相後首露面 對旋轉物品有陰影

2023/2/27 19:30
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（中央社記者葉冠吟台北27日電）柯震東首部執導的電影「黑的教育」將於3月10日上映，今天他帶著主演群蔡凡熙、朱軒洋和宋柏緯出席媒體茶敘，這也是他發生拍攝意外破相後首露面，坦言心裡還是有陰影。

柯震東去年底拍攝奇幻影集「乩身」時，遭無人機撞傷臉部，緊急送醫治療、縫補多針，戲份也暫時停拍。休息2個月後再次亮相，他的左眼角下仍黏著白色透氣膠帶，透露現在看到旋轉太快，或看起來快壞掉的東西還是會有點害怕，不過目前已重返劇組復工。

第一次當導演，柯震東認為最困難的部分是「做融合」。同為演員，每個角色他都想過會怎麼表演，但演員實際演出和他想像中的模樣仍有差異，「這中間我就要去做一些妥協、或是請他們做一些妥協。」不過他覺得自己演出3個角色一定會有盲點，演員們反而能把盲點補齊，相輔相成。

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蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯在「黑的教育」裡飾演高中同學，在畢業最後一天晚上，展開一連串真心話大冒險的脫序事件，朱軒洋更以片中強勢學生「張博偉」一角奪下第59屆金馬獎最佳男配角獎。

談及高中做過的荒唐事，柯震東笑說小時候喜歡裝大哥，會騙同學自己認識很多黑道，但他其實高中從來沒跟別人打過架；蔡凡熙曾無照騎機車被教官追，宋柏緯則想耍帥翹課翻牆卻卡在牆上。反倒朱軒洋高中特別乖，最壞行為就是不愛去學校，還因為特別重感情、捨不得和同學分離，從小到大畢業當天都會先跑回家睡覺，獨自消化離別的情緒。（編輯：李亨山）1120227

#柯震東
#朱軒洋
#蔡凡熙
柯震東
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