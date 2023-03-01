鼓王黃瑞豐攜鍾興民辦音樂會 荒山亮讚教科書級

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（中央社記者王心妤台北1日電）「台灣鼓王」黃瑞豐與名音樂製作人鍾興民在228連假期間舉辦音樂會。黃瑞豐打鼓到高潮時，桌上的香檳也打開冒出酒沫，讓觀眾直呼驚喜；歌手荒山亮稱讚演出是教科書等級。

「Trinity黃瑞豐xYannick Barmanx鍾興民微醺音樂夜」還有跨國樂手共同演出，包含瑞士小號手 Yannick Barman（亞尼克巴曼）、低音大提琴金木義則、打擊樂器吳政君、長號手王翊丞，與羅景鴻領軍的12人弦樂團等。

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音樂會上半場以專輯「阿爾卑斯的日落」為發想，並以爵士樂為基調，讓瑞士小號手亞尼克巴曼帶領觀眾「聽見」最美的落日。下半場由黃瑞豐的鼓聲結合弦樂，並加入互動科技與魔術幻象，以視覺和聽覺共同衝擊觀眾。

主辦單位表示，導演吳念真到場聆聽對鍾興民表示，「看了真的很感動，看到大家的努力。」金曲歌后彭佳慧表示，「跟著2位前輩的演奏，如同進入華語音樂史詩中，也想起從屏東到台北做音樂的初衷。」歌手荒山亮表示，「真的是教科書級的，連觀眾都很厲害。」（編輯：李亨山）1120301