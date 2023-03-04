博恩用喜劇進攻小巨蛋 大膽開6位數票價

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）小巨蛋也能看單口喜劇表演，喜劇演員博恩將於5月27日在台北小巨蛋舉辦世界巡迴「破蛋者」個人專場，寫下台灣單口喜劇新紀錄，更大膽開出限定4張、售價10萬元的「盤子席」。

薩泰爾娛樂日前正式宣布博恩挑戰攻蛋日期與票價，也確定他將成為小巨蛋首位舉辦個人專場的喜劇演員。「破蛋者」（BALLBREAKER）相比於博恩前幾年，在台北流行音樂中心舉辦的「雙聲道」、「三重標準」等個人專場規模更大，硬體規格也比照國際喜劇演出模式，特別設置4面舞台，讓所有觀眾能一起體驗史無前例的萬人喜劇現場。

博恩也透過主辦單位分享，自己心情非常平靜，甚至完全不擔心票房。售票價格創下小巨蛋史上最高票價的「10萬盤子席」，更在網路掀起騷動，有網友笑言：「盤子價的零確認了三次」、「盤子席十萬？我有沒有數錯？」讓大家紛紛猜測高達6位數的票價究竟會有什麼驚喜與伏筆，也期待「盤子席」買家身份。

「破蛋者」除台灣攻蛋計畫外，接下來也將移師日本、新加坡、馬來西亞等海外演出，同步締造首位以中文舉辦個人單口喜劇世界巡迴紀錄，創造全新里程碑。台灣場將於10日中午12時在寬宏售票、萊爾富、OK便利商店啟售。（編輯：郭諭儒）1120304