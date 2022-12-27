「夜夜秀」被罵到失去自信 博恩：撐過去就是你的

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）單口喜劇演員曾博恩以「博恩夜夜秀」走紅，日前他接受雜誌專訪坦言，雖然許多網友期待「夜夜秀」第4季，但其實他在第1季曾被觀眾罵到失去自信，另透露明年想在台灣做喜劇節。

擁有英法雙碩士學歷的博恩，是台灣少數可用英文說脫口秀的表演者。他告訴「明潮」雜誌，在做「博恩夜夜秀」第1季時，曾被觀眾直指：「怎麼這麼難笑，難看。」他透露自信心最低落時期，就是在建中3年以及做「博恩夜夜秀」第1季那年，「這4年撐過去就是你的。」

每個演員演出前都有獨特的例行儀式，博恩在上台表演前的儀式就是喝威士忌，讓自己保持放鬆、心情愉快，不然若露出緊張氣息，觀眾就會被感染到。博恩說：「以前稿子很熟的時候，我就會喝酒，然後要喝到有點茫茫的，因為這樣子才會鬆，舞台的狀態才會自然。」

被問及最想撕掉貼在身上的哪個標籤，博恩卻坦然表示標籤是沒辦法撕掉的。他舉例，外界一直覺得他很矮，他曾講過身高是169公分，但YouTuber呱吉就會講168公分，喜劇演員賀瓏則在外面說他167公分，甚至越傳越矮，還有聽說過166公分的版本。

博恩表示，實際上去做員工健康檢查時，量出來的身高是170.6公分，但就算公布正確數字，他保證大家的印象還是會停留在之前，不會因新資訊而有所改變，「他們（呱吉、賀瓏）都沒有比我高，但他們都會說比我高，就是要取得某一種優越感，但我覺得這個現象滿有趣就是了。」

談及2023年新計畫，博恩自曝想做喜劇節企劃，目的是為了要「文化反殖民」，希望全台灣北中南的人都能來共襄盛舉，若海外喜劇表演者也能慕名而來，他就覺得是一場夢幻共演。

博恩想讓沒有言論自由的人都能看到：「哇，台灣居然可以辦這麼多的表演，而且真的什麼都可以講，吸引他們也想要來台灣講。」但他不改搞笑本色，補充道：「只要不放到網路上就可以。」（編輯：張雅淨）1111227

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