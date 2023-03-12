法國影后伊莎貝雨蓓隔14年訪台 憶侯孝賢揪唱KTV

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法國知名演員伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）睽違14年再度訪台，近期她連3天在台中國家歌劇院演出舞台劇「櫻桃園」，11日晚間現身懸疑新片「無人相信的真相」在台中的亞洲首映會。（佳映娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月12日

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）坎城影后、法國知名演員伊莎貝雨蓓睽違14年再度訪台，昨晚現身懸疑新片「無人相信的真相」在台中的亞洲首映會，稱讚台灣好客，更透露被導演侯孝賢邀唱KTV的趣事。

年近70歲的伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）從影50多年、演出超過百部電影，以「她的危險遊戲」「鋼琴教師」等作聞名。近期她連3天在台中國家歌劇院演出舞台劇「櫻桃園」。

片商今天發布新聞稿表示，在緊湊公演行程中，伊莎貝雨蓓撥空出席新片「無人相信的真相」（The Sitting Duck）僅有一場的亞洲首映會，也是繼2009年她受金馬影展邀請出席電影「女人出走」放映活動後，再與台灣影迷相見。

昨晚300多名影迷擠爆台中大遠百戲院，有人看完舞台劇直奔戲院，將整日行程奉獻給影后，能與喜愛多年的偶像近距離面對面，直呼是「夢幻追星日」。

首映會上，伊莎貝雨蓓以俐落西裝套裝登場，展現知性魅力，看到滿場觀眾，她露出開心笑容。提到再次來台的感想，她表示，相當開心，「台灣人都好客、人好好，對什麼事情都充滿好奇，又熱愛電影，真是太棒了！」

回憶上次10多年前來台經驗，伊莎貝雨蓓指出，最難忘受侯孝賢邀請去了非常多的KTV唱歌。至於是否聽到侯孝賢唱台語歌，伊莎貝雨蓓笑回：「反正他就是唱得比我好。」

伊莎貝雨蓓表示，新作「無人相信的真相」是改編真人真事的電影，女主角心路歷程非常複雜，她花了很多心力拍攝。由於與影迷碰面是映前活動，她笑言不能暴雷，但掛保證說：「你們絕對不會睡著！」她還用中文唸出片名，「我非常喜歡這個名字，因為這個翻譯說明了一切。」

儘管隔日還有舞台劇「櫻桃園」公演，伊莎貝雨蓓竟主動要和台灣觀眾一起看電影，讓全場觀眾驚喜萬分，瞬間爆出尖叫聲。

「無人相信的真相」改編自法國記者卡洛琳米歇爾（Caroline Michel）的同名書籍，講述一家跨國核電廠的工會代表莫琳嘉內（Maureen Kearney）因揭露法國核工業的國家秘密，獨自為5萬多名工會成員捍衛工作權益，卻在2012年於自宅遭殘暴襲擊後，因查無事證，不但被視為自導自演的騙子，還面臨長達6年的法律鬥爭。電影將於17日起在台上映。（編輯：管中維）1120312

電影「無人相信的真相」首映會上，法國知名演員伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）以俐落西裝套裝登場，展現知性魅力，親切在電影海報上簽名。（佳映娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月12日

懸疑電影「無人相信的真相」改編法國真人真事，由法國知名演員伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）飾演女主角莫琳嘉內。（佳映娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月12日