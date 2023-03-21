韋禮安違約案判賠488萬 福茂唱片聲明願和解

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）歌手韋禮安2018年告別前東家福茂唱片後，自行成立公司，被福茂認定違約，打官司求償，今天二審判韋禮安賠488萬多元。福茂今晚發聲明指出，願意和解且不要求賠償全額。

福茂唱片在臉書發出聲明表示，近年來合作過上百組歌手，難免會遇到有人違反合約情況，從來沒有要追究違約藝人到底，除非不得已才會訴諸法律，如同與張韶涵的官司勝訴之後，也提出不會主動上訴要求更多賠償，也不會要求張韶涵賠償法院所判決的全部金額。

福茂唱片也提及韋禮安的案子指出，他們在官司中一直採取願意和解開放的態度，「但是韋禮安本人多次反覆，因此福茂唱片也只能讓官司繼續進行」，並表示在二審勝訴後，福茂唱片仍然一本初衷，不打算主動提出上訴要求更多的賠償，相反也願意和韋禮安和解。

對此，韋禮安方面晚間仍未有回應。

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韋禮安2008年簽約進福茂唱片出道後，2018年宣告約滿離巢，後來遭福茂唱片指控，當年簽約規定韋禮安需出滿8張專輯、90首歌曲才算約滿，認為韋禮安擅自終止契約，並提起民事訴訟，求償新台幣1038萬多元。

台北地方法院判韋禮安一審勝訴，認為他依合約規定解約，因此免賠。福茂上訴後，二審台灣高等法院今天判決，認定韋禮安僅創作88首歌曲，未達終止契約條件的90首歌曲，改判韋禮安須賠488萬多元，全案仍可上訴。（編輯：唐聲揚）1120321