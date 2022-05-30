林暐哲棄爭蘇打綠商標權 聲明祝福這名字有更好未來

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（中央社記者葉冠吟台北30日電）樂團魚丁糸與前經紀人林暐哲因「蘇打綠」商標權糾纏多年，林暐哲今天發出聲明表示，自己放棄蘇打綠商標所有權，「該放下了」、「祝福這個名字有更好的未來」。

前名「蘇打綠」的樂團魚丁糸2018年與前經紀人林暐哲決裂，主唱吳青峰與林暐哲也自2019年起開始互告官司，5場官司最終都是吳青峰勝訴。

魚丁糸6名團員也極力爭取「蘇打綠」商標，二審結果在5月17日出爐，智慧財產及商業法院駁回魚丁糸6名成員上訴，魚丁糸當時堅定表示會上訴到底。

不過今天林暐哲發出「放棄蘇打綠商標」聲明表示，自己在2003年海洋音樂祭遇到才華洋溢的6個人，開啟了他和團員們長達十多年的合作關係。

林暐哲坦言，很遺憾的彼此在分開的時候鬧出了糾紛，從詞曲版權，經紀合約到商標權利都有巨大的認知落差，「我以為尋求法律的協助可以幫助我們把權利義務搞清楚，可惜的是法律有助於釐清事實，卻也把人與人之間的感情和信任摧毀了，這是我過去這段日子最難過的事」。

林暐哲表示，自己一心只想透過法律就合約本身進行討論，所以過去這幾年對媒體不發一言，希望原本是公司內部的家務事，能夠透過法律以協商的方式解決，「我始終對協商抱持著希望，但很可惜過去有幾次和解的機會卻都擦身而過」。

他強調：「蘇打綠這個名字，當初是為了防盜版去註冊，十幾年來沒有爭議。這個事實在兩次判決中都得到法律的印證，判決裡有清楚的說明。」

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林暐哲說，這個事情走到今天，有一個內在的聲音告訴他「該放下了」。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴重的時候，他自主管理關在家裡，靜靜思考，想起過去的點點滴滴。

林暐哲表示：「我知道該做一個決定，放下過去，不管好的壞的都一樣。所以我決定放棄商標的所有權。並祝福這個名字有更好的未來。Dear All， Life is short，希望大家健康平安，祝福你們。」（編輯：管中維）1110530