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蘇打綠討商標再吞敗 二審維持原判決

2022/5/17 12:21（5/17 12:46 更新）
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樂團蘇打綠控告林暐哲音樂社有限公司請求返還商標上訴二審。智慧財產法院近日以消費者無法將6名團員與蘇打綠連結等理由，維持原判決，駁回上訴。（中央社檔案照片）
樂團蘇打綠控告林暐哲音樂社有限公司請求返還商標上訴二審。智慧財產法院近日以消費者無法將6名團員與蘇打綠連結等理由，維持原判決，駁回上訴。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤新北17日電）樂團蘇打綠（魚丁糸）控告林暐哲音樂社有限公司請求返還商標遭駁回。全案上訴二審，智慧財產法院近日以消費者無法將6名團員與蘇打綠連結等理由，維持原判決，駁回上訴。

樂團蘇打綠控告林暐哲音樂社有限公司，提起民事訴訟確認經紀關係不存在並請求商標返還。台北地方法院去年4月間宣判，確認雙方經紀關係不存在，商標返還部分無理由駁回。

蘇打綠6名成員針對商標權部分上訴二審智慧財產法院，但合議庭認為，商標從申請、公告到維護，延展到移轉，10餘年來都是林暐哲音樂社或林暐哲音樂社有限公司。

此外，6名團員主張蘇打綠是由團員共同發想、定名而成，並作為藝名及團名使用，持續投入時間、心力，已使蘇打綠等同於上訴人，形成密不可分的關係。

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但法官審酌蘇打綠歷經諸多團員變動，及「蘇打綠的其他團員現在在想什麼」、「有人可以不GOOGLE講出蘇打綠全部成員嘛」等網路文章可證，大多數消費者無法將6名團員與蘇打綠產生連結，因此6名團員主張共有姓名權，並非事實。

合議庭認為，基於商標權人地位出資、管理及使用，林暐哲音樂社有限公司是商標的實質權利人，且青峰等人也無法證明共有「蘇打綠」一詞，駁回上訴。全案仍可上訴。（編輯：方沛清）1110517

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