魚丁糸合體攻蛋青峰落淚 阿福：6人一起就快樂

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）樂團「蘇打綠」更名為「魚丁糸」，睽違5年多合體唱回台北小巨蛋。團長阿福說，近來發生很多意外，但只要6人與粉絲齊聚就是快樂時光。青峰唱到「小情歌」時，忍不住落淚。

小巨蛋今天晚間1樓觀眾區變成森林步道及布滿荷花的沼澤地，觀眾們則代表浮萍，與主舞台上的大池塘、10個大大小小的沼澤洞、荷花、樹枝、森林等景象一氣呵成，打造成沉浸在音樂裡的「魚宇宙」。

演唱會一開場，14公尺高的布幕瞬間掉落，主唱青峰及鍵盤手阿龔從天而降，青峰用歌曲Must Keep Singing宣告，不管發生什麼就是要唱下去的心情，接著一連帶來「空氣中的視聽與幻覺」、「漂浮」和「你在煩惱什麼」等歌曲。

當團員們引領全場高舉雙手跟著節拍合奏「你在煩惱什麼」時，池塘舞台也瞬間傾斜，場面相當壯觀。阿福向滿座的萬名觀眾們笑說，「全台灣只有我們用觀眾席拿來做裝置藝術吧？」讓全場尖叫聲不斷。青峰馬上吐槽，「應該是怕票賣不完吧。」

走過與前經紀人林暐哲的合約風波，阿福感性地說，上一次到小巨蛋是2016年，「這5年多百感交集，發生有許多意外。時隔這麼多年才用魚丁糸的名字回來，想對所有浮萍（粉絲名）說，生命的意外、狗屁倒灶的事情，只要我們6個人在一起，還有你們，每天都是Joyful Day！」

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今晚演唱會上也充滿淚水，在唱到第4首歌「你在煩惱什麼」，青峰就一度眼眶泛淚，自嘲是「出意外」；貝斯手馨怡是聽完青峰唱完，回憶已故父親的「小時候」後，感動到不停拭淚；最後唱到「小情歌」時，青峰哽咽到好幾度無法唱下去。

演唱會更邀請外國團隊使用新的技術Disguise 3系統，讓視覺、燈光、現場合為一體，這也是華語樂壇第1次採用此技術。環球音樂表示，「池堂影夜」19、20日連2天演唱會票房總收入約新台幣6778萬元，總製作費則上看新台幣7000萬元。（編輯：戴光育）1110219